師走の京都で１２月２１日に開かれる全国高校駅伝・都大路の特集。２日目の１０日は女子の栃木県代表の意気込みを紹介します。女子は６年連続８度目の出場となる宇都宮文星女子です。

１１月、佐野市で行われた県予選。この大会５連覇中の宇都宮文星女子。絶対女王の力は今年も健在で他を圧倒するスピードで序盤から積極果敢な走りを見せます。

６キロの１区は、３年松本瑠莉選手、約４キロの２区は、２年長島彩音選手、３キロの３区は、３年の塚原深結選手、同じく３キロの４区は、キャプテンの３年人見芽依選手、 そして５キロの最終区・５区は、１年の本澤怜望選手。５人が５つの全ての区間で区間賞を獲得。１度もトップを譲らない貫禄の走りで２位に５分４０秒近くの差をつけ大会歴代３位、佐野市周回コースのコースレコードとなる１時間１０分４２秒のタイムで６連覇を果たしました。

チームを率いるのは監督就任１９年目となる海老沢良仁監督５０歳です。１１月行われた関東高校駅伝では１時間１２分５秒のタイムで８位入賞。４年連続の入賞は県勢としては初の快挙です。都大路は、６年連続８度目の出場となる宇都宮文星女子。今年のチームは２０１４年に白鴎大足利が記録した１時間９分４４秒を上回る県勢最高タイムとベスト１０入りを目指します。

各校の実力者が集い５つの区間のうち最も長い１区は、１年の時から３年連続の起用が有力視されることし最高学年となった不動のエース・松本瑠莉選手。後半の上り坂で納得の走りができなかった過去２回の悔しさを胸に高校最後の大舞台での活躍を誓います。

２区は中・長距離を得意とし女子８００メートル種目で今年６月に行われたインターハイ北関東地区予選で２連覇、１０月の関東高校選抜新人大会で初優勝を飾った長島 彩音選手の走りに期待が集まります。下り基調の区間を攻略し、長島選手のスピードを活かした走りで好位置につけるかが鍵となりそうです。

そして３区への起用が見込まれるのは３年連続で県予選に出場している３年の塚原深結選手です。都大路は今回がデビュー戦。前回大会は出場を逃しこの１年間は悔しさを原動力にして努力を続けてきました。都大路に懸けてきた３年間。家族やチームに感謝の走りで成長を示したいと強い気持ちで望みます。

４区は、松本選手と同じく１年から３年連続で出場し今年はキャプテンとしてチームをまとめる人見芽依選手のエントリーが濃厚です。今年１０月に滋賀県で開かれた国民スポーツ大会の２０００メートル障がいで８位入賞を飾った脚力で順位の押し上げを狙います。

最終５区は県予選でアンカーを務めた唯一の１年生本澤怜望選手。高校駅伝デビュー戦となった県予選でしっかりと結果を残し存在感を示しました。陸上競技を本格的に始めたのは高校に入ってから。１年生ながら先輩たちに引けを取らない走りでチームの目標タイムでゴールテープを切れるか注目です。

５人はいずれも今シーズン自己ベストを更新し３０００メートル走の平均は２年前の大会で県勢最高の全国１２位となった先輩たちよりも速い９分３３秒０８。学校史上最強の布陣で京都・都大路を駆け抜けます。

全国高校駅伝は、男女ともに１２月２１日、京都、都大路を舞台に開催されます。