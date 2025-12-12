【アークナイツ：エンドフィールド】 2026年1月22日 配信予定 料金：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

GRYPHLINEは、プレイステーション 5/Android/iOS/PC用3Dリアルタイム戦略RPG「アークナイツ：エンドフィールド」を2026年1月22日に配信する。

本作は、スマートフォン用シミュレーションゲーム「アークナイツ」を手がけたGRYPHLINEの最新作。2022年3月に発表され、現在「ベータテストII」が開催中だが、本日12月12日に開催された「The Game Awards」にて、いよいよ2026年1月22日に配信されることが明らかになった。

最新トレーラーでは、アメリカのロックバンド・OneRepublicによるテーマソング「GIVE ME SOMETHING」と共に、さまざまなキャラクターの戦闘シーンが映されている。

THE GAME AWARDS 2025

