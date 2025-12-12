JRE POINTがリニューアル、JRE IDとの連携やSuicaグリーン券への交換がスムーズに

JR東日本は11日、同社のポイントサービス「JRE POINT」を2026年2月以降順次リニューアルすると発表した。2月以降、ID連携やアプリのリニューアル、モバイルSuicaアプリとの連携が実施される。

JRE IDとの連携

2026年2月9日に、同社の共通ID「JRE ID」がJRE POINTにも導入され、利用できるようになる。1つのIDとパスワードで、JR東日本のさまざまなサービスが利用できるようになる。

アプリのリニューアル

2026年2月9日に、JRE POINTのスマートフォンアプリがリニューアルされる。ユーザーの声を受けて改良されるといい、ポイントカードのバーコードがトップ画面に表示されるようになる。

また、登録カードやサービス連携状況、ステージ特典クーポン、鉄道乗車回数やキャンペーンの達成状況など、ユーザーが確認したい状況をすぐに確認できるようになる。

モバイルSuicaアプリとの連携

モバイルSuicaアプリとJRE POINTが、2026年2月以降連携する。

具体的には、モバイルSuicaへのチャージやSuicaグリーン券への交換が、モバイルSuicaアプリで直接行えるようになる。あわせて、モバイルSuicaアプリからポイントの保有数も確認できるようになる。

たとえば、これまでSuicaグリーン券への交換は、まずJRE POINTのWebサイトやアプリから、ポイント交換画面に行き、交換先のSuicaを選択、交換枚数を選択し交換した後、モバイルSuicaアプリで交換したグリーン券を選択して、区間指定をして受け取る必要があった。今回の連携により、JRE POINTのWebサイトやアプリを経由することなく、シームレスに特典交換できるようになる。