apple arcade

Appleは、ゲームのサブスクリプションサービス「Apple Arcade」において、4つの新作ゲームを追加すると発表した。1月8日から遊べる。

追加されるのは、シングルプレイヤーのゲームで、手作り、取り引き、探索のスキルが、居心地のよい美しい世界で一つになっている「Cozy Caravan」、驚きと楽しさに満ちた3Dオープンワールドアドベンチャー「Sago Mini Jinja’s Garden」、究極のスケートボードシミュレーター「True Skate+」、そして魔法で展開する人気の高速時間管理ゲーム「ポーションパンチ2+」となる。

また、Apple Arcadeの人気ゲームという「Sneaky Sasquatch」は、12月16日にアップデートが予定されている。「Harvest to Harbor」と題されたもので、きのこの栽培・収穫といった農作業のほか、新たに作物市場（Crop Market）機能が用意される。公開された動画では、ダイヤルアップで作物市場のWebサイトへアクセスし、収穫後に出荷。さらに港へ運搬されるとガントリークレーンらしきものを操作して運搬船へ積み込む操作まで披露されている。

Apple Arcadeは、1か月間の無料トライアル付きで、月額900円で利用できる。