¡ÖNetflix¡×¡¢2026Ç¯1·î¤Î¿·ÃåºîÉÊ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×¤Ê¤É¡¢Âç³¢Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡×ÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¡¡Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤ËÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Netflix¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢1·î1Æü¤Ë¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¡¦¥·¥êー¥º¤Î´°·ëºîÉÊ¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×¡£1·î15Æü¤Ë¿ÀÈøÍÕ»Ò¸¶ºî¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡Ö¥×¥ê¥º¥àÎØÉñ¶Ê¡×¤Ê¤É¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«Netflix±Ç²è¤«¤é¤Ï¡¢1·î16Æü¤Ë¡ÖRip/¥ê¥Ã¥×¡×¡¢1·î9Æü¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤ï¤¿¤·¤Î²Æ¤ÎÎ¹¡×¤Ê¤É¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£NETFLIX ¥·¥êー¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡Ê1·î1ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë ¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¡¦¥·¥êー¥º¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡ª¡¡¥Ûー¥¥ó¥¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÏÍ§¾ð¤ÈÍ¦µ¤¤ÇÃÄ·ë¤·¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Ø¸þ¤«¤¦¡ª¡¡VOL 1¡ÊÂè1～4ÏÃ¡ËÇÛ¿®Ãæ¡¢VOL 2¡ÊÂè5～7ÏÃ¡Ë¤Ï12·î26Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¤è¤êÇÛ¿®¡ª ¥Ö¥ê¥¸¥ãー¥È¥ó²È¡§¥·ー¥º¥ó4¡Ê1·î29ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë Âç¿Íµ¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤¬¥·ー¥º¥ó4¤Ø¡ª¡¡ÆÈ¿ÈÀ¸³è¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¼¡ÃË¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¤Ï²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¤ÇÆæ¤á¤¤¤¿½÷À¤È½Ð²ñ¤¤¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Îø¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ ¥×¥ê¥º¥àÎØÉñ¶Ê¡Ê1·î15ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë ¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¤Î¿ÀÈøÍÕ»Ò¸¶ºî¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡ª¡¡1914Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¡£²è²È¤ò»Ö¤¹¾¯½÷¡¢°ì¾ò±¡¤ê¤ê¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅ·ºÍ²è²È¤ÎÀÄÇ¯¥¥Ã¥È¡¦¥Á¥ãー¥Á¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÇ³¤ä¤¹Æó¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï»×¤ï¤ÌÎø¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤ë¡£ Îø¤ÎÄÌÌõ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê1·î16ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë ¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¡¢¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¶¦±é¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡ª¡¡°ìÎ®¤ÎÄÌÌõ¼Ô¥Á¥å¡¦¥Û¥¸¥ó¤Ï¹ñºÝÇÉ¿Íµ¤½÷Í¥¥Á¥ã¡¦¥à¥Õ¥£¤Î¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÎø¤ÎÍò¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡¡ÆüËÜ¤«¤éÊ¡»ÎÁóÂÁ¤Î½Ð±é¤âÏÃÂê¡ª ¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤Î¥»¥Ö¥ó¥À¥¤¥ä¥ë¥º¡Ê1·î15ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë ¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¸¶ºî¤ÎÃíÌÜ¥ß¥¹¥Æ¥êー¡ª¡¡1925Ç¯¡¢¹ëÅ¡¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Ñー¥Æ¥£ー¤Çµ¯¤¤¿¶²¤í¤·¤¤»ö·ï¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¹ÔÆ°ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ì¥Ç¥£¡¦¥¢¥¤¥êー¥ó¡¦"¥Ð¥ó¥É¥ë"¡¦¥Ö¥ì¥ó¥È¤ÏÆæ¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ Èà¤Î¿¿¼Â¡¢Èà½÷¤Î±³¡Ê1·î8ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë ¥Æ¥Ã¥µ¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ðー¥ó¥µ¥ë¶¦±é¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¡ª¡¡¸µ¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¤Î¥¢¥Ê¤Ï½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤Çµ¯¤¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡£ ¥é¥ó¥Ê¥¦¥§¥¤¡Ê1·î1ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë ¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¾®Àâ¸¶ºî¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡ª¡¡ÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿Ì¼¥Ú¥¤¥¸¤òÁÜ¤¹Éã¿Æ¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¤Ï¡¢´í¸±¤ÊÎ¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»öÂÖ¤Ë¡Ä¡Ä¡£ ºá²á¤ÎÃÏ¡Ê1·î2ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÈ¯¤ÎÈÈºá¥¹¥ê¥éー¡ª¡¡ÅÄ¼Ë¤Çµ¯¤¤¿¼ã¼Ô¤Î¼ºí©»ö·ï¤òÄÉ¤¦·º»ö¤Ï¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë²ÈÂ²¤Î¸Ç¤¤å«¤È¸Å¤¯¤«¤é¤Î³Î¼¹¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ É¹¾å¤Ëºé¤±¡Ê1·î22ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë ¥«¥Ê¥ÀÈ¯¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡ª¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È°ì²È¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°3»ÐËå¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÎø¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ NETFLIX ±Ç²è Rip/¥ê¥Ã¥×¡Ê1·î16ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¡¢¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¼ç±é¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡¡ÇÑÔÒ¤Î±£¤ì²È¤Ç¿ôÀéËü¥É¥ë¤â¤Î¸½¶â¤òÈ¯¸«¤·¤¿·Ù´±¤¿¤Á¡£¿®Íê¤ÏÊø¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ê1·î22ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÊª¸ì¡ß¹ë²Ú¥Ü¥«¥íP¤¬½¸·ë¡ª¡¡¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦»³²¼À¶¸ç¤¬Â£¤ë¿·»þÂå¤Î²»³Ú¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ªÌ´¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿²¾ÁÛ¶õ´Ö¡Ö¥Ä¥¯¥è¥ß¡×¤Ç¡¢"²Î"¤Ç·Ò¤¬¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤Îå«¤ÎÊª¸ì¡£ ¤¢¤Ê¤¿¤È¤ï¤¿¤·¤Î²Æ¤ÎÎ¹¡Ê1·î9ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë ¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¾®Àâ¸¶ºî¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ª¡¡ËèÇ¯²Æ¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÆÍ§¤Î¥Ý¥Ôー¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿ôÇ¯¸å¡¢2¿Í¤ÇºÇ¸å¤ÎÎ¹¤Ø½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£ NETFLIX ¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥É ¥Üー¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡§¥·ー¥º¥ó2¡Ê1·î13Æü¤«¤é4½µÏ¢Â³ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë À¤³¦¤Ç¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿ÆüËÜ½é¡¢Æ±ÀÆ±»Î¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¤¬¥·ー¥º¥ó2¤Ø¡£Çò¶ä¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯ÁÛ¤¤¡¢ÍÉ¤ì¤ëÊÒ»×¤¤¡¢¤Õ¤È°î¤ì¤ëËÜ²»¡£¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¸òº¹¤¹¤ë¡ÈÎø¤ÈÍ§¾ð¤Î¤¢¤¤¤À¡É¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤°¤Î¤«¡£ ¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¥É¡§¹öÃæ¤ÎÂç¼Â¡§¥·ー¥º¥ó2¡Ê1·î7ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë »Â¿·¤Ê¼Â¸³¤òµÏ¿¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤¬¥·ー¥º¥ó2¤Ø¡ª¡¡´ÆË¼¤¬²ò¾û¤µ¤ì¡¢´Ç¼é¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹´ÃÖ½ê¤Ç½ÅºáÈÈ¤¿¤Á¤Ïµ¬Â§¤Ë½¾¤¤¡¢¼Ò²ñÀ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© NETFLIX ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー ¥¥Ã¥É¥Ê¥Ã¥×: ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥¹¥Þー¥ÈÍ¶²ý»ö·ï¡Ê1·î21ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë 2002Ç¯6·î¤Ë14ºÐ¤ÇÍ¶²ý¤µ¤ì¡¢Ìó9¥«·î¸å¤Ëµß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥¹¥Þー¥È»ö·ï¡£ÈÈ¿ÍÁÜº÷¤ËÈ¼¤Ã¤Æ´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁûÆ°¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£ ÃíÌÜ¤ÎÇÛ¿®ºîÉÊ ±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡×¡Ê1·î1ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¡¦Æ±Ì¾¥ß¥¹¥Æ¥êー¾®Àâ¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥êー¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë±Ç²èÈÇ2Éôºî¤ÎÁ°ÊÔ¡£Ì¤Íè¤Î·Ù»¡´±¤ò°éÀ®¤¹¤ë³Ø¹»¡á¶µ¾ì¡£Å¬À¤Î¤Ê¤¤¼Ô¤ò¤Õ¤ë¤¤Íî¤È¤¹¾ì¤Ç¤â¤¢¤ëÌ©¼¼¶õ´Ö¤Ç¡¢Ì´¤È´õË¾¤ÈÈëÌ©¤òÊú¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¡¢¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê±³¤â¸«È´¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤Ë¤è¤ë¿¿·õ¾¡Éé¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£ timelesz project -REAL-¡§VOL1¡Ê1·î9ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë 8¿ÍÂÎÀ©¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¢¥êー¥Ê¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯Ëö¤Î¥Éー¥à¸ø±é¤ËÎ×¤àÈà¤é¤Î»Ñ¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£ ¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ê2025Ç¯12·î31ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë Ì¡²è²È¡¦µûË¤ÎÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥åーºî¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡£¡ÈºÍÇ½·¿¡É¤Î¥È¥¬¥·¤È¡ÈÅØÎÏ·¿¡É¾®µÜ¤Î2¿Í¤¬¡¢100¥áー¥È¥ëÁö¤Ë¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¥È¥¬¥·Ìò¤Ï¾¾ºäÅíÍû¡¢¾®µÜÌò¤ÏÀ÷Ã«¾ÂÀ¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¡£ ¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡¡～»¦¿Í¶µ»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ê1·î8ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë ¼ç±é¡¦°½Ìî¹ä¡¢´ÆÆÄ¡¦»°ÃÓ¿ò»Ë¡£¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤ò´ð¤Ë¡È»¦¿Í¶µ»Õ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤ÎÆ®¤¤¤òÉÁ¤¯¡£ ²øÊª¡Ê1·î1ÆüÇÛ¿®¡Ë ´ÆÆÄ¡¦À§»ÞÍµÏÂ¡¢µÓËÜ¡¦ºä¸µÍµÆó¤¬Â£¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£»Ò¶¡Æ±»Î¤Î¥±¥ó¥«¤¬¤ä¤¬¤ÆÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ É´²Ö¡Ê1·î1ÆüÇÛ¿®¡Ë ¿ûÅÄ¾Úö¡¢¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¤¬W¼ç±é¤Ç±é¤¸¤ë°¦¤Èµ²±¤ÎÊª¸ì¡£Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤¿Êì¤È¤½¤ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Â©»Ò¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£ ¥Õ¥§¥éー¥ê¡Ê1·î1ÆüÇÛ¿®¡Ë ¥¢¥À¥à¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¼ç±é¡¢F1³¦¤ÎÄë²¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Õ¥§¥éー¥ê¤Î¾ðÇ®¤È¶¸µ¤¤òÉÁ¤¯¾×·â¤Î¼ÂÏÃ¡£ ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ê1·î5ÆüÇÛ¿®¡Ë ÅÚ²°ÂÀË±¼ç±é¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¹¥ê¥éー¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ë½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¯¡£ ¾Ð¤¤¤Î¥«¥¤¥Ö¥Ä¡Ê1·î8ÆüÇÛ¿®¡Ë ²¬»³Å·²»¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤é½Ð±é¤Ç¡ÈÅÁÀâ¤Î¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¡É¥Ä¥Á¥ä¥¿¥«¥æ¥¤Î¼«ÅÁÅª»ä¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¡£ °ã¹ñÆüµ¡Ê1·î8ÆüÇÛ¿®¡Ë ¿·³À·ë°á¼ç±é¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê½÷À¾®Àâ²È¤ÈÆ±µïÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÅ¤Î´ñÌ¯¤Ê¸òÎ®¤òÉÁ¤¯¡£