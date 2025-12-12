槙野智章新監督が率いる藤枝にコーチ2名が入閣！ 元ミシャ通訳の杉浦大輔氏、元磐田の太田吉彰氏
藤枝MYFCは12日、槙野智章新監督を支える2名のコーチングスタッフの就任を発表した。
1人目は杉浦大輔氏。現在51歳の杉浦氏は、サンフレッチェ広島、浦和レッズでコーチ兼通訳をしており、当時は選手だった槙野氏を指導した経験を持つ。その後、ミハイロ・ペトロヴィッチ監督ともに北海道コンサドーレ札幌へ移り、退任後は深圳2028で監督を務めていた。
コーチ就任に際し、杉浦氏は藤枝を通して次のようにコメントを発表している。
「この度、藤枝MYFCのコーチに就任いたしました杉浦大輔です。広島、浦和、札幌でミハイロ・ペトロヴィッチ監督のもと通訳兼コーチとして経験を積み、昨年プロライセンスを取得しました。今年は中国3部・深圳2028で監督を務め、U20の若いチームを率いて3位という結果に導くことができました。これまで培ってきた知識と経験を、藤枝MYFCのために注ぎ込みたいと思っています」
「サッカーの街・藤枝で新たな挑戦ができること、そして広島・浦和では“選手と通訳兼コーチ”として共に戦った槙野監督と再び仕事ができることを、とても嬉しく感じています。槙野監督の持つエネルギーとリーダーシップをしっかりと支え、藤枝MYFCがさらに力強く前進していけるよう全力を尽くします。藤枝MYFCを、もっと強く、もっと速く、もっと魅力あるチームに進化させるため、覚悟を持って挑みます。藤枝MYFCを愛する皆さん、一緒にクラブを押し上げていきましょう。皆さんの声援が、選手を動かし、チームを変え、未来を作ります。どうかこれからも熱いサポートをよろしくお願いします」
2人目は太田吉彰氏。現在42歳の太田氏は現役時代、ジュビロ磐田とベガルタ仙台で活躍した。2019シーズンをもって現役を引退していたものの、2024年7月、当時槙野氏が監督を務めていた品川CCでロールモデルプレイヤーとして現役復帰。今季はロールモデルプレーヤー兼コーチを務めていた。
太田氏は藤枝のトップチームでヘッドコーチに就任。クラブを通して、次のように意気込んだ。
「このたび、藤枝MYFCのヘッドコーチに就任いたしました、太田吉彰です。このような貴重な機会をいただき、クラブ関係者の皆様、そして日頃から温かい応援を送ってくださるファン・サポーターの皆様に、心より感謝申し上げます。日々の積み重ねを大切にし、選手の成長とチーム力の向上に全力で取り組んでいく覚悟です」
「チームの力になれるよう謙虚に、そして熱い気持ちを持って、チームが前へ進むために力を尽くします。今シーズン、藤枝MYFCがさらに躍動し、“藤枝らしいサッカー” をより一層ピッチ上で体現できるよう、全身全霊で指導にあたります。スタジアムでサポーターの皆様にお会いできることを、楽しみにしています。引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします」
藤枝は2025明治安田J2リーグで9勝12分17敗を記録し、勝ち点「39」の15位でシーズンを終えた。シーズン終了後の今月8日には、クラブ史上初のJ2リーグ昇格に導いた須藤大輔監督の退任と、横浜FCの監督就任が決定。槙野氏は須藤前監督の後任として、藤枝を託されることとなった。
