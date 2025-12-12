俳優の渡辺大輔さんがインスタグラムを更新。第一子誕生を知らせました。

【写真を見る】【渡辺大輔＆則松亜海】第一子誕生を報告「改めて命の尊さ、大切さをより一層実感」





渡辺さんは「この度、私たち夫婦に家族が増えましたことをご報告致します。」とコメント。続けて、「この手で抱いた時に感じた力強い鼓動。目の前で起こった全てが奇跡のようで、、改めて命の尊さ、大切さをより一層実感しております。」と、父となった喜びと、感動を綴っています。









さらに、「長く大変な時期を経て、命をかけ我が子を守り続けてくれた妻に心からの感謝の気持ちと、母子共に無事であることに安堵し日々の幸せを噛みしめています。」と、妻の則松亜海さんへの深い感謝の気持ちを記しました。









妻・則松さんもインスタグラムで「思いがけず、大変な産後を迎え、想像を遥かに超える貴重な体験をしましたが、その中で本当にたくさんの方々に支えていただきました。」と、関係者へ感謝。そして「息子が元気いっぱいに生まれてきてくれたことは、何よりも大きな奇跡です。」と、母になった喜びを伝えました。









2022年11月に、則松亜海さんは、渡辺大輔さんと結婚したことをSNSで発表していました。









【担当：芸能情報ステーション】