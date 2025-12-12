第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で悲願の初優勝を目指す国学院大が１２日、東京・渋谷区の渋谷キャンパスで壮行会を行い、昼休みに集まった多くの学生、教職員を前に前田康弘監督（４７）、上原琉翔主将（４年）らが３週間後に迫った大一番に向けて決意を示した。

前田監督は「愛のある、信頼感のあるチームができました。ハーフマラソンの上位１０人の平均タイムは全チームでＮＯ１です。堂々と箱根駅伝に臨みます。出雲駅伝は３回、全日本大学駅伝は１回、勝ちました。あとは箱根駅伝だけです。その１点だけを見据えて今年の１年、やってきました。残り３週間、全身全霊で準備します」と力強くあいさつした。上原主将は「いい準備が出来ています。国学院大の名をとどろかせられるように堂々と勝負します。応援をよろしくお願いします」と呼びかけると、キャンパスに大きな拍手が沸き起こった。

今季、学生３大駅伝初戦の出雲駅伝（１０月１３日）で快勝。３大駅伝では昨季から今季の全日本大学駅伝（１１月２日）まで直近の５戦で３勝。国学院大は勝ち方を知り始めている。「箱根だけは勝っていませんから」と前田監督は謙虚かつ慎重に話すが、勝利への道筋は見えている。

最大の強みは分厚い選手層だ。

主将の上原、エースの青木瑠郁（４年）、マラソン日本学生歴代９位（２時間８分５０秒）の高山豪起（４年）、新エースの野中恒亨（３年）、出雲駅伝４区で区間新記録をマークした辻原輝（３年）の「５本柱」は学生トップレベル。往路の主要区間でライバル校のエース級と対等に戦える力を持つ。前回まで３年連続で２区を走った前エースの平林清澄（現ロジスティード）の穴は大きいが「５本柱」の全員の成長で十分に埋められる。

復路を担う中間層も人材豊富。前々回９区７位、前回１０区３位の吉田蔵之介（３年）の経験者のほか、今季、３大駅伝デビューを果たした尾熊迅斗（２年）、飯国新太（２年）、浅野結太（２年）ら新戦力が続々と台頭している。１１月の上尾シティハーフマラソンで１時間１分２９秒のＵ２０（２０歳未満）日本記録をマークした野田顕臣と高石樹は即戦力ルーキーとして１６人の登録メンバーに入った。

山下りの６区は前々回１０位の後村光星（２年）と前回１６位の嘉数純平（４年）の２人の経験者を擁する。

最後にして最大のピースが山上りの５区だ。前々回は上原、前回は高山が走ったが、それぞれ区間１７位、１４位と苦戦。「上原、高山は平地の主要区間で頑張ってもらう。５区の候補は下級生に３人います。戦えるめどは立っています」と前田監督は戦略の一端を明かす。５区をしのげば、一気に箱根の頂点が見えてくる。

「前回は本気で箱根駅伝を勝ちにいって勝てませんでした。次こそ勝ちたい」と上原主将はきっぱり話す。悲願の箱根路制覇へ機は熟した。