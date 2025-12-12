ルイ・パトリシオが現役引退…EURO2016制覇の“立役者”にC・ロナウドも感謝「本当にありがとう」
元ポルトガル代表GKルイ・パトリシオが現役を退くこととなった。11日、ポルトガルサッカー連盟（FPF）が発表した。
ルイ・パトリシオは1988年2月15日生まれの現在37歳。母国の名門スポルティングの下部組織出身で2006年11月にトップチームデビューを飾ると、クラブ歴代最多の公式戦467試合に出場し、合計5つのタイトルを獲得した。2018年夏にはウルヴァーハンプトン（ウルブス）に移籍し、その後はアタランタやアル・アインでもプレー。約3年間を過ごしたローマではヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）優勝も経験した。
また、2010年11月にデビューしたポルトガル代表では国際Aマッチ通算108キャップを数え、FIFAワールドカップは3大会でメンバー入り。EURO2016では守護神として好セーブを連発し、初優勝の立役者となったほか、2018−19シーズンにはUEFAネーションズリーグ（UNL）も制覇した。
インスタグラム上でポルトガル代表の公式アカウント（＠Portugal）とルイ・パトリシオの公式アカウント（＠rpatricio1）が共同で投稿した画像には、ポルトガル代表でともに戦ったクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）もコメントを寄せており、「ルイ、今まで本当にありがとう。君のキャリアに祝福を！」と感謝を綴っている。
ルイ・パトリシオは1988年2月15日生まれの現在37歳。母国の名門スポルティングの下部組織出身で2006年11月にトップチームデビューを飾ると、クラブ歴代最多の公式戦467試合に出場し、合計5つのタイトルを獲得した。2018年夏にはウルヴァーハンプトン（ウルブス）に移籍し、その後はアタランタやアル・アインでもプレー。約3年間を過ごしたローマではヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）優勝も経験した。
インスタグラム上でポルトガル代表の公式アカウント（＠Portugal）とルイ・パトリシオの公式アカウント（＠rpatricio1）が共同で投稿した画像には、ポルトガル代表でともに戦ったクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）もコメントを寄せており、「ルイ、今まで本当にありがとう。君のキャリアに祝福を！」と感謝を綴っている。