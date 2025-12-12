【中継】定数削減法案は自維幹部急きょ会談も双方に温度差…審議入りメド立たず「会期延長の可能性も否定せず」　野党反発で成立困難か

国会の会期末まで5日となる中、自民党と日本維新の会が提出した議員定数の削減に向けた法案は、審議入りのメドすら立たない状況が続いています。

最新情報を犬伏凜太郎記者が中継でお伝えします。

12日午前、自民・維新の幹部が急きょ会談を行い、会期延長も視野に成立を目指す方針を確認しましたが、与党内も一枚岩とは言えず、法案に反発する野党側との攻防も続きます。

日本維新の会・遠藤国対委員長：

会期を延長しても進めていくべきではないか。

自民党・梶山国対委員長：

会期の延長も可能性として否定しない。

仮に会期を延長したとしても法案の審議に入れるかどうかは不透明です。

与党内では、「なんとしても成立させたい」と維新が意気込む一方、反対論がくすぶる自民党議員からは「このまま廃案でよい」との声があがっていて、温度差があります。

また、野党・公明党の斉藤代表は早速、「民主主義の基本手続きを否定する法案で国会延長するのは考えられない」と反発しました。

与野党の思惑が絡み合う中、今の国会での「定数削減法案」の可決・成立は極めて難しい情勢となっています。