タレント山田邦子（65）が12日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。自宅建築時のエピソードを語った。

山田は自身の年齢を踏まえ「家をすごい片付けてます。終活も入ってるんだけど」と明かすと、老人ホームについて「今、素晴らしいのよ？中で習い事ができたり。だったら動けるうち、分かるうちに入った方がいいなっていう。まとめ。まとめに入ってます」と話した。

パーソナリティーの今田耕司が「でも邦子さんの家、とんでもない家ですよ。でっかい」と語ると、バブル時に建築したという山田は「あちこち直しながら。（住んで）27、8年」と笑った。

また「あれ建てる時ね、上空にヘリコプター飛んでたのよ。ワイドショーが。そういう時代だったのよ」と苦笑い。「家に帰る時に何か事件でもあったのかしらって近づいていったら、うちの工事現場だったわけよ」と建築中の自宅が空撮されていたと明かした。

今田が「個人情報もへったくれもない」とあきれると、山田は「ないのよ！全部丸出しよ。大変だったの」としつつ「だけどそういうこともあって応援してもらってるんだし、あんまり文句ばっかり言ってもいけないんだけど」と自身の考えを語っていた。