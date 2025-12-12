女優の北川景子（39）が、12日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。好きなYouTubeチャンネルを明かした。

2児の母でもある北川。6人の子どもを育てる日常を紹介しているYouTubeチャンネル「にゃんちゃんねる」の動画を見て参考にしているという。お気に入りは1週間分のおかずを作る動画。「本当にいつも手際がすごくよくて。一気に朝ご飯が作れるようなフライパンだったり。こういうグッズも、こんないい物があるんだ、って同じ物を買いました」。

妊娠中にこのチャンネルを知ったという。「コロナ禍で妊娠をしていて。不安で。初めての妊娠だし、コロナだし、という時に出産に対する恐怖心がなくならなくて。みなさんどうやっているんだろう、っていろいろな方のチャンネルを見始めたのがきっかけでした」と話した。

以来6年ほど、チャンネル登録をして「新しい動画が上がってくると必ず拝見して。最新の育児ってどうアップデートされてるのか」と話した。「にゃんちゃんねる」さんに向け、「見てま〜す」と笑顔で言った。