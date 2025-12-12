SUPER EIGHT横山裕、結婚していない理由・過去の恋愛明かす「めっちゃリアルな話をすると…」
【モデルプレス＝2025/12/12】SUPER EIGHTの横山裕が、11日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（毎週木曜23時〜）に出演。過去の恋愛や結婚について赤裸々に語った。
【写真】横山裕「俺が悪いと思ってる」結婚への後悔を初告白した姿
お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴による事前取材で横山は、漠然とした結婚願望はあるものの「なんかリアルじゃない」と現実的には考えられていないと告白。「一緒に一生を添い遂げるっていうのがまだ感覚的にわからへんし」と話し、仕事と家庭の両立に不安を抱いていることを打ち明けた。
理想の結婚相手像については、照れながら「自分のことを好きでいてくれる人」「料理が上手な人」「笑ってくれる人」と自身のタイプを挙げ、家族で食卓を囲むことへの憧れを口に。福田から「めっちゃ少年みたい。恋愛経験ない可能性出てきましたね」とツッコまれると「そんなことないし。めっちゃくちゃしてるし」と笑いながら否定した。
さらに、横山は結婚していない理由についても「めっちゃリアルな話をすると（結婚の）タイミングを逃していってるからやと思う」「俺も若かったし、わかってあげられてなかったんやなって思う部分がめっちゃある」と振り返った。
スタジオでも「結婚のタイミング」をテーマにトークが展開され、横山は結婚を逃したタイミングが「あるんやろうね」「でも、俺が悪いと思ってる。全部」と回顧。過去の恋愛では、別れを切り出すことも切り出されることもあったと明かし、相手の気持ちを汲み取ってあげられず「そんだけ苦しい思いをさせてたんやとか。急に離れていった感覚でおるから、何でやろ、何でやろってなった」と悔やんだ経験があるとも話した。
さらに、好きになった相手を「減点法」で評価してしまうと明かし「それがよくないんやろうな」「（こじらせている）自覚ある」と自己分析。「やめなアカンってめっちゃ思ってんねん」と本気で反省し、スタジオからは笑いが起こった。（modelpress編集部）
