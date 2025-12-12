福田雄一監督、Snow Man目黒蓮への絶大な信頼 急遽決定した再アフレコ裏話明かす「我々スタッフは絶対に目黒くんの想いを裏切らないように」
【モデルプレス＝2025/12/12】映画監督の福田雄一氏が10日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Man・目黒蓮への信頼を明かした。
【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露
実写映画『SAKAMOTO DAYS』（2026年GW公開）を手掛ける福田監督は、同作で目黒が演じる主人公・坂本太郎が太った時のアクションシーンが初公開されたのを受け「お馴染みの決め台詞『これからは本気でいかせてもらう』。実は録音状態が万全でなく」と当初の様子を回想。するとその映像を見た目黒は「あれ？僕の台詞、録音状態、良くないですか？」と気にかけ、福田監督は「はい。そうなんだけど、納品までに目黒くんのアフレコスケジュールが取れない感じなのでこれで行きます！」と説明したという。
目黒から「納品いつですか？」と聞かれ「明日です」と答えた福田監督。すると「目黒くん『明日、スタジオ行きます！どちらですか？』僕『え？え？そんなことありなの？』目黒くん『皆さんに完璧なものを観てもらいたいので！』僕『マジですか！？ちょ、急遽段取ります！』」とその時の目黒とのやりとりを明かした。福田監督は「これだから我々スタッフは絶対に目黒くんの想いを裏切らないように必死に頑張らなきゃいけないのよ」と記し、最後に「目黒くん、最後の決め台詞、本当にありがとう！！」と感謝の言葉をつづっている。
また同日にはフォロワーからの投稿を引用し「目黒蓮は絶対に作品を裏切らないし、僕たちも絶対に目黒蓮を裏切らない。この信頼関係は何よりも強いですから」と目黒に抜群の信頼を寄せていると告白。「ま、それは作品を観て頂ければお分かりになると思います！！来年、絶対に観てくださいね！！」と映画に太鼓判を押した。
この投稿には「めめへの愛が増す」「素敵すぎるエピ」「自慢の推し」「誠実さが伝わる」「心強い」「監督からの言葉が胸に沁みる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆福田雄一監督「目黒蓮は絶対に作品を裏切らないし僕たちも絶対に目黒蓮を裏切らない」
◆福田雄一監督の投稿に反響
