青森・八戸市美術館『古代エジプト美術館展』、地震の影響により会期途中で閉幕を発表「展示品数点に損傷が確認」
青森の八戸市美術館は12日、公式サイトで、青森県東方沖を震源として発生した地震の影響を受け、『古代エジプト美術館展』を会期途中で閉幕すると発表した。
【写真】貴重な展示品がずらり…『古代エジプト美術館展』
10月11日から始まった同展は今月15日に終了予定だった。公式サイトでは「このたび12月8日に発生した地震の影響により、当展覧会の展示品数点に損傷が確認されたことと、被害のなかった展示品の作品保護の観点から、誠に残念ながら会期途中にて閉幕とさせていただくことといたしました」と報告した。
「ご観覧を楽しみにされていた皆さまには大変ご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。また、会期中は多くの皆さまにご来場いただいたことに、心より感謝申し上げます」と謝罪と、来場者への感謝を伝えた。
また図録や一部グッズを「ARTNEオンラインストア」で16日以降に販売を予定しているとしたほか、12日から「古代エジプト美術館展」を除いて、通常開館していることを案内した。
