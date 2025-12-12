◇欧州カンファレンスリーグ1次リーグ第5戦 クリスタルパレス 3―0 シェルブルン（2025年12月11日 アイルランド・ダブリン）

クリスタルパレスのMF鎌田大地がシェルブルン（アイルランド）戦で2得点に絡む活躍を見せ、今大会3勝目に導いた。

前半11分、グエヒからのパスをダイレクトでゴール左前に走り込んだエンケティアに通し、ウチェの先制点の起点となった。さらに同37分には、センターサークル内でドリブルしながらフリーでいたピノに縦パスを通し、チーム3点目をアシストした。14日にマンチェスターC戦を控える中、3点のリードを奪った前半のみでピノ、ウォートンとともに“お役御免”となった。

チームは後半も失点することなく、そのまま3―0で勝利。グラスナー監督は「（相手の）低いブロックに対してこれほど多くのチャンスを作り出せたのは最高のパフォーマンスだった。これにより（ハーフタイムに）3人の選手を交代させ、何人かの選手を休ませながら他の選手のリズムを維持することができた。私たちにとって完璧な夜だった」と振り返った。