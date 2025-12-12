櫻坂46松田里奈、“標識を真似る”街歩きショット 1st写真集新カット公開
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）が来年1月20日に発売する1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）より、新規カットが公開された。
【写真】素肌あらわ…しなやかなボディラインを披露した松田里奈
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。
また、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた“まつり”こと松田のキュートな一面を改めて発見できる写真集となっている。
今回公開されたのは、街歩きの途中で見せたかわいらしいワンシーン。工事中の標識を真似る姿に、思わずこちらまで笑顔になってしまう1枚。事前の衣装決めで「ジャケットも着てみたい！」と話しており、お気に入りの一着をまとい楽しそうに街を歩く様子をとらえた。
【写真】素肌あらわ…しなやかなボディラインを披露した松田里奈
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。
今回公開されたのは、街歩きの途中で見せたかわいらしいワンシーン。工事中の標識を真似る姿に、思わずこちらまで笑顔になってしまう1枚。事前の衣装決めで「ジャケットも着てみたい！」と話しており、お気に入りの一着をまとい楽しそうに街を歩く様子をとらえた。