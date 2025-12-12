あなたの周りに「なぜかみんなが話したがる人」はいませんか？ 口下手な営業、本音を引き出す上司、頼られる先輩、話を聴いてもらいたくなる友人…。彼らに共通するのは、話術ではなく「聴く力」かもしれません。《うまく聴けるはあなたの武器になる！》8000人以上の話を聴いてきた心理カウンセラーの山根洋士さんは、「聴く技術」を磨けば誰でもコミュニケーション上手になれると断言します。山根さん著書『聴く技術 あなたの会話が今日から変わる』より、すぐに使えるヒントを一部抜粋して紹介します。

【書影】「聴く技術」を養えばコミュニケーションはうまくいく！心理カウンセラー・山根洋士さん著書『聴く技術 あなたの会話が今日から変わる』

* * * * * * *

話を聴いているとき、脳はヒマ？

そもそも人の脳は、相手が話すスピードよりも速く情報を処理してしまいます。

例えば、資料が配られて、プレゼンテーションを聴く場面をイメージしてみてください。相手が資料に沿って話すよりも速く、どんどん先に資料をめくって読んでしまうことがあります。

途中からは「もう、だいたいわかった」と相手が話し終わるのを待つだけ。

人が話すスピードと脳が処理するスピードにはズレがあるのです。

すると脳は、あまった処理能力で別のことを考え始めます。プレゼンを聴くときであれば、「その提案を採用しようか」とか「何と言って断ろうか」、あるいは「このあとの会議どうしようかな」なんてことを考えてしまうかもしれません。

悪気があるとかではなく、脳に余力があるだけなのです。

加えて最近は、「聴きたいことだけ聴く」スタイルに慣れてしまっていますから、なおさら、じっくり聴くのが苦手になります。

ファスト過ぎる生活が話を聴けなくする

「シークバーのない動画なんて見られない」というコメントを見て、そういう時代になったんだなぁと実感しました。

シークバーとは、ユーチューブ動画などの画面下に表示される、再生箇所を示す機能です。バーをタップすれば好きなところだけ再生できます。

動画は2倍速で視聴する人も多いといいますし、一時は映画を短縮した「ファスト映画」が問題にもなりました。本は要約サイトや解説動画が人気ですし、歌もイントロがどんどん短くなっているそうです。

膨大な情報の海を生き抜くためには、こうした効率化やファスト化が理にかなっているし、不可欠だと思います。

ただ、対人コミュニケーションは別ではないでしょうか？

確かに人の話を聴いていると「要点だけ話してくれ」「結論を早く」と思うことはありますが、それは情報を得るためであって、人間関係を築く目的ではありません。

一部の言葉だけをとらえて「もうわかった」と解釈してしまうと、つい口を挟んだり、意見したくなったりして、ちゃんと聴けない原因になります。

話を聴けない人、自分の話ばかりする人にならないように、気をつけなければいけません。

アドバイスしたくなる「先生タイプ」

相手の話に失敗したことやうまくいかないこと、迷っていることなどが出てくると、ついアドバイスしたくなるのが、先生タイプです。

「＊＊がうまくできなくて上司に怒られまして……」「＊＊なら、俺が教えてあげるよ。まず〜」

相手は「解決策を教えてほしい」とはまだ言っていないのに、ただ「たいへんだったな」と言ってほしいだけかもしれないのに、先生タイプの人は、相手の思いをさえぎるようにアドバイスを始めます。

しかも、わかりやすく教えようとすればするほど、話が長くなります。

教えるために聴いている先生タイプが会話で気になるのは、相手の話より、教えるためのネタ。

「どうしたらいいアドバイスができるか」がいつも頭にあるため、相手の話に耳を傾けることがおろそかになります。

マルかバツかジャッジする「審判タイプ」

相手の話の内容が自分の意見と違っていたり、非常識と受け取れたり、荒唐無稽に思えたりすると、つい口を挟みたくなるのが、審判タイプです。

「＊＊は冷やしてから食べるとおいしいよ」「そうかな、常温のほうがおいしいけど……」

審判タイプの人は、自分の価値観や判断基準と異なると敏感に反応し、いきなり否定したり、真っ向から反対意見を言ったりする傾向があります。

議論を戦わせるディベートの場ならともかく、ふだんの会話の中で相手の心を折るようなツッコミが入れば、相手は話したくなくなります。

毎回、そんな会話を続けていれば、相手に「いつもあなたが正しいのね」と話を聴いてくれない人と思われることにもなるでしょう。

聴ける人は、どんな内容であれ、まずは相手の話を受け入れることから会話を進めます。



つい口を挟んでしまう人（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

とにかく聞きたがる「記者タイプ」

好奇心旺盛なのはいいことですが、興味のあることや気になることがあれば、とにかく根掘り葉掘り聞いてしまうのが、記者タイプです。

「1週間前にお母さんが入院して……」「どこの病院なの？どんな病気なの？いつまで？入院費用は？」

相手がどこまで話をしたいのかわからないのに、記者タイプはとにかく自分が聞きたいことはすべて聞こうとします。

1つ2つの質問ならともかく、あれもこれも聞かれると、相手は「自分が知りたいから聞いているだけなのね」と興ざめして、話したくなくなります。

しつこく聞かれると、まるで事情聴取を受けているような気分になってしまうこともあります。

それどころか、食い気味に質問されると、「この人はきっとどこかで誰かにしゃべるのでは……」と思われ、話すことさえ拒絶されることにもなります。

※本稿は『聴く技術 あなたの会話が今日から変わる』（アスコム）の一部を再編集したものです。