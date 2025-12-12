ムーミンの新作アイテムは小説2作目『ムーミン谷の彗星』をテーマにデザイン！限定キャンペーンやイベントもチェック
フィンランドの作家トーベ・ヤンソンによって生み出された「ムーミン」は、世界50カ国以上で愛される人気キャラクター。2025年に80周年を迎え、2026年1月から、ムーミン小説2作目「ムーミン谷の彗星」をテーマにデザインした新シリーズ「COMET IN MOOMINLAND(コメット イン ムーミンランド)」がスタートする。物語で描かれる“We are braver together.”というメッセージを込めた新商品の発売やイベント、キャンペーンの情報をお届け！
■「コメット イン ムーミンランド」限定アイテム
テーマとなるムーミン小説『ムーミン谷の彗星』は、彗星をめぐった仲間との冒険の物語。物語の世界観を落とし込んだ新作アイテム6種類をチェックしよう。
まずは、「コメット イン ムーミンランド」のアートがデザインされた「蓄光アクリルキーホルダー」(1210円)。暗い所でほんのり光るので、バッグや鍵につけておくと便利だ。1月下旬発売予定。
続いて、Nostalgic Garage(ノスタルジックガレージ)とコラボした「Nostalgic Garage 刺繍トート」(4万700円)。「コメット イン ムーミンランド」のアートを刺しゅうで施した、品のいい仕上がりだ。軽量ながらもしっかり自立する機能性の高さもポイント。1月15日(木)発売予定。
「あれこれポーチ」(880円)は、ボトルや小物、折りたたみ傘などちょっとしたものの収納に便利。伸縮性があり、裏⾯は中身を優しく包み込むパイル地のニットになっている。1月下旬発売予定。
「フラットポーチ」(2420円)は、イエローとオレンジのカラーが⽬を引くかわいらしいデザインに。文具やコスメなど毎⽇持ち歩く⼩物を入れておけば、カバンの中で散らからずにすっきり。1月下旬発売予定。
「コメット イン ムーミンランド」のアートがたっぷり楽しめる「マグ(コメット)」(1980円)は、絵柄の⼀部をキラキラ加⼯に。物語の世界観を存分に楽しめる。1月6日(火)発売予定。
物語の世界観をインテリアとして楽しめる「サンドピクチャー ムーミン⾕の彗星」(4950円)。動かすと3⾊の砂が流れ落ち、毎回異なる模様を描き出す。2月5日(木)発売予定。
「コメット イン ムーミンランド」には、まだまだたくさんのアイテムが登場予定。詳しくはムーミン公式サイトを確認しよう。
■スタンプカードキャンペーンを実施
1月5日(月)から3月31日(火)まで、ムーミンスポット対象のショップやカフェでキャンペーンを実施。1000円以上で1つもらえるスタンプを3つ集めると、限定ステッカーがもらえる。スタンプがもらえるのは、1店舗につき1日1回まで。ステッカーおよびスタンプカードは、各店舗なくなり次第配布を終了する。
＜対象店舗＞
・ムーミンショップ(銀座店、⼤阪店、横浜店、名古屋店、⼆⼦⽟川店)
・ムーミンショップ カジュアルエディション(札幌店、上野店、横浜店、天王寺店、京都店、コクーンシティ店、ミナモア広島店)
・ムーミンカフェ スタンド(越⾕レイクタウン、⼤阪梅⽥)
■ムーミンに会える！グリーティングイベントを開催
ムーミントロールが「コメット イン ムーミンランド」の物語の世界をイメージした装いでムーミンスポットに登場。実施⽇時や場所などの詳細は公式サイトで発表されるので、気になる人は要チェック！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)Moomin Characters(TM)
