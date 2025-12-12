女優の寺島しのぶさんが、歌舞伎座「十二月大歌舞伎」第二部の『芝浜革財布（しばはまのかわざいふ）』に出演する。歌舞伎座の舞台を踏むのは、２０２３年10月の『文七元結（ぶんしちもっとい）物語』以来、２回目となる。夫婦役の共演は前回と同じく中村獅童さん。歌舞伎の家に生まれ女優の道へ進んだ寺島さんに、再び歌舞伎の伝統を超える心境を聞いた。（構成：山田道子、撮影：米田育弘）

十二月大歌舞伎「芝浜革財布」

* * * * * * *

特別な場所

『文七元結物語』の千穐楽の日に、父（七代目尾上菊五郎）の家に獅童君と挨拶に行きました。その時、父から「『芝浜』は出来るかなあ」という言葉をかけてもらったのです。以降、私も獅童君もお互い忙しくて年月が経ってしまいましたが、ここにきて、12月という『芝浜』に一番ふさわしい時期に、実現しました。『芝浜』のおたつさんはとても素敵な役ですし、『芝浜』は父の十八番の狂言。それを獅童君と再びやらせていただけることは非常にうれしいです。

歌舞伎座というのは私にとって特別な場所ですから、新しい素敵なキャストの皆さんと一緒に素敵な舞台を作りたい。

＜『芝浜革財布』は、古典落語が元の人情噺。あらすじはこうだ。江戸っ子気質で酒飲みの魚屋・政五郎はある日、大金の入った革財布を拾う。仲間を集めて酒盛りを始めるも酔いつぶれて寝てしまい、目を覚ますと大金が見つからない。女房おたつは「財布なんてない」と言い張る。深く反省した政五郎は勤勉に働き始める。３年後、自分の店を持つまでになった政五郎におたつは、ある事実を打ち明ける……。そして、政五郎は自分の元に戻った革財布のお金を、年末の火事で家を焼け出された人たちに全額寄付するのだ。最後の場面は大晦日の風情たっぷり。12月の舞台では、寺島さんがおたつ、獅童さんが政五郎を演じる。

『文七元結物語』も、古典落語が元のお金をめぐる人情噺。映画監督の山田洋次さんが脚本・演出を務め、左官の長兵衛と女房お兼の夫婦を獅童さんと寺島さんが演じた。＞

『文七元結物語』は、山田監督が『文七元結』を作り変えることをモットーにして、そこに「女優さんが出るのもいいかもね」というのがお考えでした。いつものセットではないものを作りたいとか、全く別ものの作品に私を呼んでいただく形だったのです。最初に歌舞伎座に出させていただくのであれば、そのような形なら自分でもできるかもしれないと考えてお受けしました。

今回の『芝浜』は、演出家がいらっしゃいません。共演者の皆さん、それぞれに考える『芝浜』があるので、話し合いながら作り上げていきたいと思います。

少しリアルな感じで

＜歌舞伎座での芝居の稽古は普通、毎月の公演と公演の間の休演期間内数日間で行う。寺島さんが出演する『芝浜』では、初日12月４日の２週間以上前から稽古に入っているという。このインタビューも稽古場だった＞



寺島しのぶさん

通常、歌舞伎で初日からこんなに前からお稽古をすることはありません。私が出演するからこそやってくださっているのでありがたいです。私にとって『芝浜』は、父の『芝浜』。でも、それをなぞろうとも思っていないですし、そういうふうになるとも思っていません。獅童君と夫婦役をやるのであれば、新しい政五郎とおたつができるのではないかと想像しています。おたつの核は兎に角、政五郎さんを愛してやまない、それだけです。



かすがいの子供もおらず、ひたすら酒に負けてしまう政五郎さんを支え続けるおたつの信じる心意気、これが大切なんだと思います。

私は歌舞伎役者でないので、歌舞伎っぽくやったとしても作りものでしかありません。そこは「型」というより、心の動きや動作など、ある意味少しリアルな感じでやれたらいいかなと考えています。

1日1日を楽しんで

＜『文七元結物語』への出演は、女優の道に進んだ寺島さんが歌舞伎座に立つということでも注目を集めた。当時、「スポーツ報知」に寄せた手記でこう振り返る。「初日、花道から出る時、形容しがたいこれまでのいろいろな気持ちがあふれ、舞台上でしゃがみこんだらどうしようということも頭をよぎりました。しかし、舞台や役に対しての責任は私自身にあります。役を演じながら、気持ちの奥にどこか冷静な自分がいました」。この舞台を踏まえて今回、「こうしたい」ということはあるのか＞

特にないです、演目が違うので。そもそも、前にやったから「大丈夫」ということはどのような作品でもありません。初日からお客様と作りあげていくものですから。1日1日を楽しんでやりきりたいです。



寺島しのぶさん

積み重ねの結果、12月にふさわしい演目にお客様が師走を感じていただければうれしい。とても心温まる話で、上演時間も短くて見やすいので、お客様がこの寒くて忙しない師走に少しでも心を温めていただければと切望します。

伝統を守っていくのが歌舞伎だと思います。でもその中でいろいろあってもいいのではないでしょうか。例えば、歌舞伎座「十二月大歌舞伎」では、第一部の『世界花結詞（せかいのはなむすぶことのは）』にはバーチャルシンガーの初音ミクさんが登場します。第二部では、女優の私がおたつさんを、俳優の梶原善さんも出演されます。坂東玉三郎のお兄様が演出・出演の第三部『火の鳥』は、新しい世界観が劇場を包みます。

こういう「月」があってもいいのではないでしょうか？伝統だけでもダメですし、新しいものだけでもダメ。とにかくお客様に歌舞伎というものに興味を持っていただき、ああ楽しかったからまた歌舞伎を見に行こうとなることに意味があるのです。

歌舞伎役者でない人が歌舞伎に出ることは、これからもあるかもしれないし、ないかもしれません。そこは分からないけれど、私は歌舞伎が好大きなので、今はとにかくお客様に歌舞伎座に来ていただくこと、それが一番の願いです。

面白いと感じてもらえることが大切

＜歌舞伎界が舞台の映画『国宝』は11月、歴代興行収入ランキングで邦画実写１位を達成した。任侠の家に生まれた喜久雄が、上方歌舞伎名門の女方・花井半二郎に才能を見出され部屋子として歌舞伎の世界に入り、半二郎の御曹司・俊介とライバルながら高めあい、「国宝（重要無形文化財）」になるまでを描く。寺島さんは、半二郎の妻、俊介の母である大垣幸子役を務めた。半二郎の代役に喜久雄を立てようとした時、「喜久雄は部屋子やで。俊ぼんが筋やろ！」という時の寺島さんの表情、セリフはすごい迫力だ。＞

空前の大ヒットの作品になり、そのような作品に呼んでいただけたことはとても嬉しかったです。小さいころから歌舞伎界の悲喜交々を見て参りましたから。その中で自分が感じたことも多々あり、それらを全て詰め込んで演じました。



寺島しのぶさん

実は、私はまだ映画を見ていないのです。自分が出た作品はしばらく見ない主義なので……。数年経ってから見て、なぜ大ヒットしたのを分析してみたい。

＜『国宝』の配給元東宝のＹｏｕｔｕｂｅで、寺島さんは「スターが出てきたら皆で育てていくこともあれば、世襲か否かに関係なく歌舞伎界も変わっていくのでは思います」と語っていた。寺島さんの長男、初代尾上眞秀（まほろ）さんも歌舞伎の道に進み、最近では『弁天娘女男白浪（べんてんむすめめおのしらなみ）』で南郷力丸（なんごうりきまる）を演じ、高い評価を受けた。『国宝』の大ヒット、寺島さんも再び歌舞伎座に立つ今、歌舞伎に新しい風が吹いてきているようだ＞

歌舞伎を見てみたい！ と注目されているのだと思います。『国宝』で、歌舞伎役者でない人があそこまで演じたことに多くの人が魅かれたのも一つの証ではないでしょうか。



寺島しのぶさん

「面白い」と感じてもらえることが大切です。例えば、政治。高市早苗さんが女性初の首相になられて国会の生中継が多くの人に見られているのは面白くわかりやすい、そして何か新鮮だからです。なぜ日本人がＭＬＢ（メジャーリーグベースボール）を見るようになったかというと、大谷翔平さんというスターがいて野球の魅力を身をもって伝えられているからです。歌舞伎も同じで、今「面白い」と思ってくださるお客様が増えてきているなら、この機会を逃してはいけないのではないかと一歌舞伎ファンとして思っています。

ちょっと変則的な歌舞伎を見てくださった方が、『勧進帳』のような「ザ・歌舞伎」を見てみようというお気持ちになるきっかけになってくれることが表現者としての願いです。