爆笑問題など人気芸人が所属する芸能事務所「タイタン」の社長、太田光代さん。夫で爆笑問題の太田光さんとは独特の信頼関係を築く。所属芸人が問題を起こすたびに絶妙にフォローし、浮き沈みの激しい芸能界で新しい道を切り開いてきた。新刊『社長問題！ 私のお笑い繁盛記』（文藝春秋刊）は、波乱万丈な半生を語った一冊。宗教２世であったことの葛藤や実の母との関係を明かした光代さんは「母親だからといって無理に好きになろうとしなくていい」と語る。（取材・文：婦人公論.jp編集部・油原聡子 撮影：本社・奥西義和）

「母とのできごとを今思い出しても頭にくることがある」と語る太田光代さん

宗教２世に生まれて

母は38歳の時に、未婚で私を出産しました。私は先天性股関節脱臼だったんです。小学校を卒業するころにはほぼ完治しましたが、１歳半に手術をして入院生活でした。３歳半で退院するまで病院にいましたが、ちょうど愛着が形成される大事な時期。母としても愛着がちょっとゆがんでしまったのかもしれません。私は私で幼い頃を病院で過ごしたから、病院での暮らしのなかで出来上がった性格があるのかもしれませんしね。

ずっと病院にいたから、病院が自分の家だと思っていました。母親が迎えに来て病院を出てみたら、今度は本来いるはずの「父親」という存在がいない。幼くて理解力がまだあまりない中で自分の暮らしの変化を理解しなきゃいけないところから始まったんです。いろんなことが積み重なってやけに考えることが多かった子ども時代でした。

母は私が生まれる前から新興宗教を信仰していたんです。私は自分で望まないまま「宗教２世」として生まれてきました。信仰の場によく連れて行かれました。宗教や何か信じるものに対しては、納得した形の信仰じゃないといけないと思うんですが、母はあんまりそこは分かってなかった。

大人になった私は海外に行くこともありますから、生きていくうえで何かしらの信仰はあったほうがいいとは思っています。信仰があることが心の豊かさにつながることもある。宗教自体が悪いと言っているわけではありません。私も、母の信仰について最初は何も思っていなかったのですが、６歳の時に、母が結婚したんです。

家に巨大な仏壇が…

母の結婚後、私はその宗教に違和感を持つようになりました。父の実家は仏教徒でした。父の言っていることの方が私の中ではしっくりきた。だから私はだんだん父寄りの考えになっていきました。

私たちは団地の２LDKの部屋で生活していたのですが、私が中学生になったころのある日、6畳もない狭い部屋に母が巨大な仏壇を持ち込んだんです。部屋のかなりのスペースを使ってバン！と置かれたので、私も父もすごく驚いて。母は手彫りだと自慢げに話していましたが、まさか、あんなものを家族に相談なしに買うとは…



タイタン社長 太田光代さん

＜光代さんは17歳になったばかりの頃、家を出る決意をする。高校生ながら一人暮らしを始め、バイトに明け暮れることに。一時期は学費の支払いを止められていたため自分で負担していたという＞

母はとにかく怒る時は急に怒るタイプ。包丁が飛んできたこともあります。聞き上手なんですけれど、表裏がすごくある。私は表裏をできるだけ作りたくなくて、母を反面教師にしていました。



『社長問題! 私のお笑い繁盛記』（著：太田光代／文藝春秋）

こっちが黙っていても激しく責められる。ある時、いやなことを言われてあんまりにも頭にきて、私、母を蹴り飛ばしちゃったんです。後日、母がお風呂から上がってきたら、体にものすごいあざがあった。「それ、どうしたの？」って言ったら、「あなたがこの間蹴ったでしょ？」と返されて、「ああ、このままなら私はもうこの人に何をするか分からない」「母親を殺してしまうかもしれない」と自分が怖くなっちゃったんですよ。

だから17歳になってすぐ家を出ました。母の何もかもが耐えられなくなったということもあります。海外だと17歳は「もう大人」として扱われて、一人暮らしする人も多いですし。保険の営業をしていた母は私名義で保険をかけていたのですが、私が一人暮らしをした後、保険料を「払え」と言ってきたので、しょうがなく支払っていました。私が入った保険じゃないけれど、私の名前で加入しているわけですし。でも、保険金の受け取り人は母でしたけどね。

好きにならなくていい

太田との結婚後、経済状況が厳しい時も母は保険料の取り立てにきました。さすがに太田も驚いていましたね。父が亡くなった後も母とは冷戦状態でしたが、母が80歳を越えたころから、母が倒れた時に近所の人から連絡がくるようになったんです。ある時、母の胸元を見たら、家にあった仏壇と同じ形のペンダントをしていました。開けると達筆な文字で「光代」と書いてあって、思わず笑ってしまいましたね。

母はもうすぐ100歳になります。足を悪くしたのをきっかけに施設に入居していますが、それまで同居をしていました。私は一人っ子なので、最終的に親の面倒を自分が見なきゃいけないことは、子どものころからわかっていました。母は「あなたの面倒にならない」とか好きなことを言いますけど、そんなことはありえない。もうしょうがないと思っています。

もともと私は、子どもの頃は母のことはものすごく好きだったんですよ。父が来るまでは母にべったりでしたので、もし母が結婚しなかったら、私はどんなことをされても、母親についていったと思いますね。「ずっと私がそばにいないとだめだ」と思っていただろうし、結婚もしなかったかもしれない。私たち母子は、そもそも相性が悪かったのかもしれません。

今となっては、母を好きになろうと思っても無理ですよ。知り合いでも、「母が亡くなった後でもやっぱり好きになれない」という人は山ほどいます。私も思うんです。母が死んでも多分涙も出ないなって。従姉からは「そんなこと言うもんじゃないよ」と諭されますが、そういう気分にならないと思うんですよね。母について語るのは、まだ母が生きているのにかわいそうかもしれないですけど、母とのできごとを今思い出しても頭にくることがある。何度思い出しても気持ちがざわついてしまうけれど、それはどうにもならない。

だから「許せない気持ちをどうにかしよう」と思わないほうがいい。母親を亡くされて「ああ、もうほっとした」って言っている方の気持ちのほうに、私はむしろ理解できます。親がいないと私は存在しないとはいえ、無理に自分の気持ちにふたをしなくていい。「母はこういう人だから」と割り切っていくしかない。

母親との関係に悩んでらっしゃる方も、自分を大切にすることがいちばん。母親と一緒にいなきゃいけない状況はあるかもしれませんが、そこで無理に、母を好きになろうとしなくていいんじゃないかな、と思うんですよね。お互いに無理せず、自分のために生きられるのが理想でしょうか？母子ですから。

