着なくなった服を押しこんだクローゼット、本がぎっしり詰まった本棚、使わないお皿だらけの食器棚……。モノで溢れた家にうんざり、という読者も多いのでは。一方、これまでに7000人以上の受講生へアドバイスをしてきた人気整理収納アドバイザー・阿部静子さんは「こんな時代だからこそ、人生の折り返し地点を過ぎたら片づけたもの勝ち」と断言します。その阿部さんが50代以上に向けて、お手軽片づけ術を伝授！ 今回のテーマは「年末のお手軽片づけ」です。

【写真】気づけば汚れがちなこの手のキッチン用品…思い切って手放しては？

* * * * * * *

完璧を目指さなくて大丈夫！

12月になると、街がきらきらし始め、気持ちも少しそわそわしてきます。

一方で「そろそろ年末の片づけを始めなきゃ」と思いながらも、忙しさの中でなかなか手をつけられそうにない──そんな方も多いのではないでしょうか。

でも、片づけも大掃除も、“完璧”を目指さなくても大丈夫。たとえば “捨てやすいもの” だけでも見直すだけで、暮らしは驚くほど軽くなります。

今日は、私自身が毎年12月に「ここだけでも整えておくと年末がラクになる」と感じている場所とアイテムを厳選して紹介します。

まずは下着・シャツを要チェック

＜ヨレヨレの（傷んだ）下着は「年末だから」こそ手放しやすい＞

意外と溜まりがちな下着。

傷みがあっても「まだ大丈夫」「見えないから」と処分を先送りしてしまいがち。でも年末は手放すのにうってつけのタイミングです。

ちょっとゴムが伸びている、色あせ、レースがほつれたもの…。年末に「ありがとう」と伝えて手放してはいかがでしょうか？

新しい年を気持ちよく迎えるという意味でも、いちばん簡単な準備になるはずです。

＜ウェスを“溜めすぎていた”場合は使い切る＞

古いTシャツやタオルを切って“ウェス”としてストックしている方も多いですよね。でも「いつか使う」と思いながら、気づけば、引き出しの奥で山のように眠っている…なんてことも。

一方で、12月といえば大掃除の季節。溜まったウェスを、この時とばかり「使い切る月」にしてしまいましょう。

冷蔵庫の上、窓のサッシ、玄関のたたき…。

実際にウェスは、普段手が届かないような場所の拭き掃除に大活躍します。

使い終わったらそのまま処分できるので、気持ちもスッキリ。

使うもの、使わないもの

＜汚れてきた“日用品”を入れ替えナシで手放してみる＞

毎日使うものほど、知らないうちに劣化しています。たとえば

・表面が黒ずんでしまったお箸

・汚れが取れない保存容器

・欠けたザル

・黄ばみが取れなくなったふきん

これらのアイテムは、しばらく前から“手放しの合図”を送ってくれているのかもしれません。 入れ替えをしてもいいですが、もともとたくさんあるものなら、手放すだけにしてみては？

＜古い化粧品・サンプルの“賞味期限”を確認＞

どのお宅の洗面所からも、結構な割合で出てくるものと言えば、化粧品のサンプルやホテルのアメニティ。それに使わなくなったアイシャドウや口紅といった化粧品。



古い化粧品はサクッと処分！（写真提供：著者）

そもそも化粧品は肌に直接触れるもの。試そうと思って長く置きっぱなしのサンプルは、肌トラブルの元になることも。思い切って捨ててしまいましょう。

古いものは年末にさっぱり処分。新年は気持ちよくメイクをして、美しさに磨きを掛けましょう。洗面所もすっきりです。

判断基準は“来年の私”？

＜“気づけば置きっぱなし”なモノたちをチェック＞

年末は、そうした“停滞しているモノ”と向き合う絶好のタイミング。

たとえば──

・読み終えた雑誌やチラシ

・もう家にない家電の取扱説明書

・壊れた文房具

・何年も使っていない充電器やコード類

・下駄箱の上などに置きっ放しの飾り物

いつか使うかも、と思って、何年も経っているものもあるかも。

あくまで “今の自分”の快適さを優先して考えることが大切です。

＜それでも迷うときは「来年の私が素敵に見えるか」で判断＞

それでもなかなか思い切って処分できない。そんな時は、こう問いかけてみてください。

「これを残したら、来年の私が素敵に見えるかしら？ 気分がいいかしら？」

答えが少しでも曇るなら、それは手放しのサインかもしれません。

ひとつ手放せたら、自分を褒めてあげましょう。

“全部やろうとしない年末”でいい

以上がオススメの片づけポイントとなります。

前提として、疲れきるまで頑張らなくて大丈夫。小さなスペースが整うだけで、家全体の空気がふっと明るくなるはずです。

12月は、ものを手放す絶好の機会。手放すたびに、心の中にも新しい風が吹き込んできます。

小さな片づけで、年末がんばらない片づけを。

そして軽やかに、新しい一年を迎えられますように。