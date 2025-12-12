「自宅の写真載せていいの？」TAKAHIRO、自宅の書斎を大公開!? 「すごー！！さすがEXILE！と思った」
EXILEのTAKAHIROさんは12月12日、自身のInstagramを更新。“自宅の書斎”での一コマを公開しました。
【写真】TAKAHIROの豪華な自宅!?
しかしハッシュタグでは「#嘘です #全然ホテルです」とすぐさま種明かし。さらに「#緊張感のあるステージが控えてて #心もそこまで落ち着いてません #あら不思議 #書と向き合うと #落ち着いてきた #知らんがな」とも明かしました。
コメントでは、「家最高に綺麗ですね〜笑」「こんな書斎自宅に欲しいね」「ホテルかい！普通に信じてしまった」「自宅のお写真をほぼ載せないのでえ！？めっちゃ貴重な投稿と思ったら、やっぱりホテルですよね」「素敵すぎる空間...」「自宅の写真載せていいの？と信じてしまった」「自宅すごー！！さすがEXILE！と思った時間を返してくれw」などの声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「こんな書斎自宅に欲しいね」「自宅の書斎で、趣味である“書”と向き合ってます」と報告し、自身の写真を1枚載せているTAKAHIROさん。窓の景色からは高層マンションであることがうかがえ、机に向かって姿勢を正し、書道に励む姿です。「この夕暮れから夜景に切り替わっていくグラデーションが心を落ち着かせてくれます」とのこと。
12月下旬に名古屋でライブを開催予定同グループは27、28日にバンテリンドーム ナゴヤにてライブを予定しています。TAKAHIROさんの言う「緊張感のあるステージ」とはそのことでしょうか。2日には過去のライブ会場でのソロショットを公開していたTAKAHIROさん。今後の投稿も楽しみにしたいですね。
