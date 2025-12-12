「寝たきりになってまで長生きしたくない…」そんな不安を抱える高齢者が増えています。2000人以上を看取った在宅緩和ケア医・萬田緑平先生は、【延命より満足、治療より尊厳を】と提唱。必ずしも「医療を拒否する」のではなく、その向き合い方を考えながら、どうやったら最期まで自分らしく幸せに「生ききる」ことができるのか。萬田先生によると、そのヒントは「歩く」ことにありました。著書『棺桶まで歩こう』より、一部を抜粋して紹介します。

がん患者専門の在宅ケア医になる

緩和ケアの専門医になった今、群馬大学の先輩の中にも、「おまえ、天職だなあ。あの頃からそういうことやってたもんな」と言ってくれる方がいます。

どうして新米の医師1年目から誰もやらないことができたのか、と訊かれることがあります。

自分でもなぜだろう、と考えました。僕は成績優秀ではありません。間違いなく記憶力が悪い。

対して、周りのみんなはすごく記憶力がいい。だから、優秀ではない僕は、「考える」というところでがんばらないとかなわない。

逆に言えば、優秀で記憶力がいい人たちは、知識はあるけれどさほど考えない。

僕はすごい医者ではないから、どうして患者がつらい思いをする「看取り」ばかりなのか、とにかく考えました。

「どうしてこの人はつらそうなんだろう？」「みんな苦しそうに亡くなっていくのがおかしい」と、考えに考えぬきました。

なんとかならないか、なんとかならないか……毎日考えました。何年も考えて、「できるだけ本人がつらくない」やり方にたどり着いたのです。

外科医だった17年間

外科医だった17年間で僕は、外科治療のかたわら「死ぬときはできるだけつらくないように」を実践してきました。

今では「緩和ケア」という言葉も一般的ですが、その当時はまだそんな言葉もありませんでした。

もちろん僕も緩和ケアを正式に学んだわけではなく、今行っている「緩和ケア」は誰からも教わらない、ほぼオリジナルです。

17年勤務した後、僕は病院を辞める決心をしました。仕事は楽しかったのですが、外科医のピークは40代です。先輩方を見ていても、50歳代後半になると、目も悪くなるし、手術も下手になる人が多かった。

僕は、50歳になったら「外科のナンバーワンになろう」と思っていました。私にとってのナンバーワンということは「大きな病院の外科部長」です。

ところが、そのポジションがだんだんつまらなく思えてきたのです。

42歳の時の転身

外科部長というのは管理職であって、外科の成績を上げたいから、手術をしなくていい患者に対しても「手術をしろ」となる……。

いずれ緩和ケアの分野に行こうとは思っていましたが、「だったら50歳を過ぎてから行くよりも、早めに行こう」と、えいやっと外科をやめました。42歳の時の転身です。

その後、高崎市にある「いっぽ」という在宅緩和ケア診療所に9年間勤務し、2017年「緩和ケア萬田診療所」を開業しました。がん患者さんを専門に外来診療・訪問診療を行う診療所です。

終末期に自宅で暮らしたいという患者さんのサポートをするため、よく「緩和ケアの専門医」という呼び方をされるのですが、「専門」ではありません。

診療の手段の一つとして緩和ケアを行っているのです。ですから、呼び名を求められれば、「在宅緩和ケア医」ということにしています。

今の僕のしている仕事を見て、群馬大の先輩の中にも、「天職だよなあ。あの頃からそういうことやってたもんな」と認めてくれる人がいるのは、先ほど書いた通りです。

ちょこちょこ歩きだと、そろそろ寿命かな？

在宅緩和ケアの医師として、「死ぬときはできるだけつらくないように」という方法をさらに追究し、いつの間にか17年がたちました。

「緩和ケア」とは、がんにまつわる痛みや心身のつらさをできるだけ和らげることです。ただ、この「緩和ケア」は、僕にとって手段の一つに過ぎません。

名づけるとすれば「萬田ケア」の一部が「緩和ケア」なのです。最近は、「萬田ケア」というのもちょっと違う気がしており、よく「萬田道場」と呼んでいます。

では「萬田道場」ではどんなことをするのか。柱となる方針を言えば、こういうことでしょうか。

〈死ぬまで歩くぞ！人は死ぬんだからしょうがない、病気は老化の段階に名前をつけただけ、老化は治らない。治そうとせずに、死ぬまではじょうずに生きようよ。歩けるとつらくないよ。棺桶なんかに入りたくなかったら、歩こう！〉



34年間の医師生活で確信を得たこと

なぜこんな方針になったのか。それは僕が、34年間の医師生活で「人間は歩けるうちは死なない」という確信を得たからです。

初めての診察で、患者が「歩けない」と言うようなら、僕はこんな言葉をかけます。

「そんなんじゃ死んじゃうよ。歩けないの？がんばれないようなら、そろそろ……だね」

「寿命は自分で測って。寿命ってどれくらい歩けるか、どれくらい立っていられるかなんだから、測れるんだよ。ちょこちょこ歩きじゃそろそろだね」

「がんばれる？がんばって歩けるようになれば寿命が延びるよ」

診療というより、やっぱり「萬田道場」がしっくりきますよね。

※本稿は『棺桶まで歩こう』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。