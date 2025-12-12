放送近づく『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

かつて斎藤道三に仕えていた槍の名手。信長が抜群の信頼を寄せるも、およそ1000の兵で2万規模の浅井朝倉軍を迎え撃ち…演じるのは水橋研二さん！

1月4日のスタート（※初回15分拡大版 NHK総合 夜8:00〜ほか）を前に、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。

今回は信長から絶大な信頼を勝ち取った名将をご紹介！

ーーー

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

丹羽長秀

ーー信長が絶対的な信頼を置いた家老、通称“五郎左”。血気盛んな武将が多い家臣団の中で文武両道を実践し、織田家を支える。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

＜池田鉄洋さん コメント＞

20年ぶりの大河ドラマ出演となります。しかも、大名・丹羽長秀という大役を賜り、オファーをいただいた際には、身の引き締まる思いでした。

しかし、すでに始まっている撮影現場の熱気に包まれ、今ではワクワクが止まりません。

織田家臣団の皆さんと軍議（撮影）を重ねる時間が、何よりの楽しみとなっています。

この現場の熱が、きっと視聴者の皆さまにも伝わるはずです。どうぞ、おもいきりお楽しみください。

ーーー

【放送予定】

2026年1月4日（日）スタート ※初回15分拡大版

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

