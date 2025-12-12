ギズモードの本、2冊目が出ます！

扶桑社より、テック教養ブック『GIZMODO テック秘伝の書』が2025年の12月19日に発売されます（ただいまAmazonにて絶賛予約受付中！）。

【予約受付中！】GIZMODOのテック秘伝の書 1,650円 Amazonで見る PR PR

日頃の「困った」をテックで解決！

スマホのバッテリー切れ、Wi-Fiの不調、イヤホンの水没…。テクノロジーで便利になった現代社会は、新たなトラブルが潜む「迷宮」でもあります。

こうした「困った」課題を解決するのが、『GIZMODO テック秘伝の書』。本書では、さながらRPGのごとく、日常に潜む「迷宮」をテクノロジーで攻略していくストーリーが展開されます。

冒険のパーティメンバー（ガイド役）は、動画でも大人気のリチャード、中橋、マエノの3人。 読者の皆さんと一緒の目線で、次々と立ちはだかる課題をクリアしていきます。

各章では、トラブルの仕組みや原因をテックの観点から解説し、具体的な対処法や未然に防ぐためのヒントを提示。

冒険の中では、実生活に役立つテック知識を楽しみながら身につけられることでしょう。

さらに、表紙イラストはアーティスト・金子ナンペイ氏による描き下ろし。 迫力あるビジュアルも必見です。

こどもも大人も楽しく学べる『GIZMODO テック秘伝の書』。一家に一冊、『家庭の医学』のように手元に置いておくと頼りになることは間違いありません。日常の「困った」をテックで楽しく攻略する冒険に、いざ出発！