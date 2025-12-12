¡Ö¤³¤Î»þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×µÙ»ßÈ¯É½¤«¤é13Ç¯¡Ä¥Ò¥Ã¥È¶ÊÂ¿¿ô¥°¥ë¡¼¥×à³èÆ°ºÆ³«Êó¹ðá¥á¥ó¥Ð¡¼½¸·ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬²£¤ËÊÂ¤Ó¡ÄÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤âÈ¯É½
¡¡³èÆ°µÙ»ßÈ¯É½¤«¤é13Ç¯¡Ä¡£¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×à³èÆ°ºÆ³«Êó¹ðá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò6Æü¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡×¡£15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖReunion Tour 2026¡×¤òÍèÇ¯3·î9Æü¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ£´¬Î¼ÂÀ¡¢Á°ÅÄ·¼²ð¡¢¿ÀµÜ»Ê¼£¤Î3¿Í¤¬²£¤ËÊÂ¤Ö1Ëç¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î³«Àß¤â·èÄê¡£ÍèÇ¯3·î¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤Æµã¤±¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÁá¤¯3¿Í¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Ï2003Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö3·î9Æü¡×(04Ç¯)¤ä¡ÖÊ´Àã¡×(05Ç¯)¤Ê¤É¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£12Ç¯¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£