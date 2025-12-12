¡Ö¥×¥í¤ä¤Ê¤¡¡×¤¨¤Ê¤³à12·î¤Î³¤á¤Ç¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¤¤ÂÎ¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×¡ÖÌýÃÇ¤·¤¿¤¼¡×¡Ö´¨¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤«12·î¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬12·î¤Î³¤¤Ç¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«12·î¤Ë³¤¤Ç¿åÃå¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡ÄÍèÇ¯´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢12·î¤Î´¨¶õ¤Î²¼¡¢³¤¤Ç¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤¨¤Ê¤³¤Î¥×¥íº¬À¤Ë¡Ö¥×¥í¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÂÎ¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡£ÅØÎÏ¤Î»òÊª¤ä¤Í¡×¡Ö¤¨¤Ê¤³¡¢¡¢¡¢ÌýÃÇ¤·¤¿¤¼¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö´¨¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«12·î¤Ë¿åÃå»Ñ¤òÇÒ¤á¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö²Æ¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£