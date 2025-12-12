¡Ö´é¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¤ª¤Ç¤³¤Ê¤Î¥Ð¥ì¤¿!¡×¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÅÐºä³¨è½à¾×·â¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡Ö¿å¤âÇ¨¤ì¤ë¤¤¤¤½÷¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥ê¥ª¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÐºä³¨è½(32)¤¬à¾×·â¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#kunoichi2025½©¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖKUNOICHI 2025½©¡×(TBS)¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡£´ØÌç¤òÆÍÇË¤Ç¤¤º¡¢¿å¤Ó¤¿¤·¤Ë¤Ê¤êÍð¤ìÈ±¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³«»ÏÁá¡¹¤ÎÃ¦Íî¤âÌäÂê¤À¤±¤É¿å¤«¤é½Ð¤¿»þ¤ÎÈ±·¿¤¬1ÈÖÌäÂê¤Ç¤·¤¿!¡×¤È¤·¡¢¡Ö´é¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¤ª¤Ç¤³¤Ê¤Î¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿!¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐºä¤Ï16Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ48¥¥íµé¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£20Ç¯¤Ë¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÁÒËÜ°ì¿¿(39)¤È·ëº§¤·Ä¹ÃË¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´é¤ÎÈ¾Ê¬¤ª¤Ç¤³¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤ç¡×¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡Ö¿å¤âÇ¨¤ì¤ë¤¤¤¤½÷¡×¤Ê¤É²¹¤«¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£