¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¡Ä¡×¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥Èà»Í¼¡¸µ¥Ý¥±¥Ã¥Èá¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤ª¡Á¤×¤Ë¤å¤×¤Ë¤å¡×¡Ö¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤³¤ì¤Ç¡×
¡Ö¤â¤¦»Í¼¡¸µ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï±£¤µ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°¤ÇÈ¤ß¤Ê¤ß¤¬¿åÃå¼Ì¿¿¤ÎàÊñ¤ß±£¤µ¤Ê¤¤á»Ñ¤òÈäÏª¤·Ç®»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡8Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¡ª¡ª°¤ÇÈ¤ß¤Ê¤ß¤ÎºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬½Ð¤ë¤ï¤è¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡×¤ÈX¤Ç·î´©»ï¡ÖEXÂç½°¡×(ÁÐÍÕ¼Ò)¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤ò¹ðÃÎ¡£ÀÄ¤¤¥Ó¥¥Ë¥¿¥¤¥×¤Î¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¡¢Ê¢Éô¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡àÎáÏÂ¤Î¥É¥é¤¨¤â¤óá¤ò¼«¾Î¤¹¤ë°¤ÇÈ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¡Ö±£¤¹¤ó¤¸¤ãÌµ¤¤ EXÂç½°¤µ¤óÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤¡¡¦¡¦¡¦¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë°¤ÇÈ¤¬¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦»Í¼¡¸µ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï±£¤µ¤Ê¤¤¡×¤È°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢Ê¢Éô¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÌ¥Ý¡¼¥º¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡°¤ÇÈ¤Îà»Í¼¡¸µ¥Ý¥±¥Ã¥Èá¸ø³«¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤¦¤È¤¦Ã¦¤¤¤À¤«¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤ª¡Á¤×¤Ë¤å¤×¤Ë¤å¡×¡Ö¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤³¤ì¤Ç¡×¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¼ûÍ×¤È¶¡µë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£