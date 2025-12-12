2025年「今年の漢字」は？　1年の世相表す1字、きょう午後2時過ぎ発表　去年は「金」おととしは「税」…あなたにとっての1字は何ですか？

その年の世相を表す漢字を選ぶ「今年の漢字」（日本漢字能力検定協会主催）が、12月12日午後2時過ぎに京都市東山区にある「清水寺」で発表されます。



◆2024年は「金」



去年、1年の世相を一字で表す「今年の漢字」は「金」でした。パリオリンピック・パラリンピックで金メダルに沸いたことや、50-50の大谷選手が値千「金」の活躍をしたこと、「金」目当ての闇バイトなども理由とされました。





また、2位は能登半島地震の「災」、3位は大谷選手の活躍から「翔」、4位は「震」、5位は「新」、6位は「選」、7位は「変」、8位は「暑」、9位は「楽」、10位は「米」でした。◆2023年は「税」2023年に選ばれたのは「税」でした。応募総数約14.7万票のうち、「税」が5976票を集め、一年を通して増税議論が活発となり所得税や住民税の定額減税が話題となりました。また、2位には「暑」、3位には「戦」が選ばれました。◆2022年は「戦」2022年の第一位は「戦」でした。ロシアのウクライナ侵攻により、「戦」争の恐ろしさを目の当たりにした一年。円安・物価高による生活上の「戦」い。スポーツでの熱「戦」、挑「戦」も注目されました。◆2021年は「金」2位は「輪」3位は「楽」2021年選ばれた一字は「金」でした。主催する日本漢字能力検定協会によりますと、東京オリンピックで日本人選手が史上最多の金メダルを獲得したことや、メジャーリーグの大谷翔平選手が打ちたてた「金」字塔、新型コロナウイルスの給付金などお金にまつわる話題も多かったことなどが理由だったということです。因みに2位は僅差でオリンピックを表す「輪」、3位は「楽」、4位は「変」、5位は「新」など新型コロナウイルスを象徴する漢字が並んでいました。▽過去に選ばれた「今年の漢字」は？過去に選ばれた「今年の漢字」は次の通りでした。◆2020年「密」新型コロナウイルスの感染が拡大し、多くの人が3密（密閉・密集・密接）の回避を意識し大切な人とのつながりが見直されました。「学術会議」問題など政治の世界で「秘密に事が運んだ」ことも理由に上げられていました。◆2019年「令」2019年は新天皇即位による新元号の決定のインパクトが大きかったうえ「令」という字が持つ「良い」という意味に明るく新しい時代を願う思いが集約されたのではということです。法「令」改正による消費税増税、芸能界の不祥事など法「令」順守に対する意識の高まりなどがみられる年でもありました。◆2018年「災」この年の2月に北陸地方で「豪雪」、6月に「大阪北部地震」、7月に「西日本豪雨」、9月に「北海道地震」など自然災害が多い年でした。◆2017年「北」度重なるミサイルの発射や木造船の漂着、拉致問題の再認識など北朝鮮が目立った年。一方、「北海道」日本ハムファイターズ大谷翔平選手のメジャーリーグへの移籍など北海道ゆかりの選手が飛躍した年でもありました。◆2016年「金」ブラジル・リオでの行われたオリンピックでの金メダルラッシュ、元東京都知事の舛添氏の政治と金に絡む問題、ピコ太郎さんの金色の衣装などが理由にあがりました。▽2015年〜2010年に選ばれた一字は？2015年〜2010年までの漢字は次の通りでした。◆2015年「安」◆2014年「税」◆2013年「輪」◆2012年「金」◆2011年「絆」◆2010年「暑」