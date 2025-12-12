EXILE TAKAHIRO「自宅の書斎で」 ユーモアあふれる投稿に反響「めっちゃ素敵なご自宅とおもったら」「安定のハッシュタグ」「普通に信じてしまった」
EXILE TAKAHIRO（41）が12日、自身のインスタグラムを更新。ユーモアあふれる投稿が話題になっている。
【写真】「心を落ち着かせてくれます」“書”に向き合うEXILE TAKAHIRO
TAKAHIROは「自宅の書斎で、趣味である“書”と向き合ってます」とつづり、1枚の写真をアップ。大きな窓から高層ビルがのぞく一室で、筆を手に机に向かうTAKAHIROの姿が写し出されている。
「この夕暮れから夜景に切り替わっていくグラデーションが心を落ち着かせてくれます」と趣深い様子でつづっているが、ハッシュタグで「#嘘です #全然ホテルです」と明かし、「#緊張感のあるステージが控えてて #心もそこまで落ち着いてません #あら不思議 #書と向き合うと #落ち着いてきた #知らんがな」とユーモアを交え現在の心境を明かした。
この投稿にファンからは、「めちゃくちゃオモローイ」「めっちゃ素敵なご自宅とおもったら」「ホテルかい！普通に信じてしまった」「安定のハッシュタグ」「真剣な眼差し素敵です」「こんな書斎自宅に欲しいね」など、さまざまな反響が寄せられている。
