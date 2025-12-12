Æ£°æ¥Õ¥ß¥ä¡¡ÂçÃÏ¿¿±û¤Ë¶ØÃÇ¤Î¼ÁÌä¡ª¡©¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Î¡¼¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¿Íµ¤CM¤ÎÎ¢Â¦¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±
¡¡²Î¼ê¤ÎÆ£°æ¥Õ¥ß¥ä¡Ê63¡Ë¤¬11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂçÊª½÷Í¥¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤È¤¤¤¦½÷Í¥¡¦ÂçÃÏ¿¿±û¤È¶¦±é¡£Æ£°æ¤¬¡Ö¿¿±û¤µ¤ó¤Ï½ÐÂ³¤±¤Æ¤ëCM¤¬¤¢¤ë¡£º£±§Ãè¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢ÂçÃÏ¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Õ¥ë¤ÎCM¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿½÷¾¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÃÏ¤Ï¡Ö12·îÃæ½Ü¤°¤é¤¤¤Ë¼¡¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¡×¤È¹ðÃÎ¡£Æ£°æ¤Ï¡ÖÁ´ÉôÄÌ¤·¤Æ¸«¤¿¤¤¤°¤é¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ£°æ¤¬¡Ö¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤Í¡£Á´¤¯½Ð¤Æ¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÂçÃÏ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÏÍ½»»¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡ÖÇ¯2ËÜ¼è¤Ã¤Æ¤Æ¡¢1ËÜ¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤È¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£°æ¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Õ¡¼¤Î¤ä¤Ä¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¶â¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡¢±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤òÁ´Éô¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¤è¤Í¡£¼÷»Ê²°¤ÎÂç¾¤È¤«¤Ï³Ñ´¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤È¤«¤ªË·¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¡×¤ÈÆ£°æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡È¤³¤ì¤Ï¥Î¡¼¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÃÏ¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃÏ¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢4¤Ä¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡¢°Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡È¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡É¡¢¡È¤³¤ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡É¤È¤«¤ªÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò²óÁÛ¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¡¢Æ£°æ¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Î¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÂçÃÏ¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡£¥«¥ó¥Õ¡¼¤â¤ä¤ì¤Ð¥Ü¥¯¥µ¡¼¤â¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢Æ£°æ¤Ï¡Ö°æ¾å¾°Ìï·¯¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎCM¤¬¥Ð¥ó¥Ð¥ó½Ð¤ÆÍè¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬Çï¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£ÂçÃÏ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡×¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë´é¤ò¸«¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Âç²èÌÌ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£