ホワイトハウスの大統領執務室でAIに関する大統領令に署名するトランプ米大統領＝11日/Al Drago/Reuters

（CNN）トランプ米大統領は11日、州が人工知能（AI）に関する独自の規制を施行することを阻止し、AIのための「単一の国家的枠組み」の構築を目指す大統領令に署名した。

ホワイトハウスのウィル・シャーフ補佐官は、この大統領令について、「AI業界を機能不全にする可能性のある州レベルの規制の対象となるのではなく、国内で単一の国家的枠組みの中でAIが稼働できるよう、政権の各方面に断固たる措置を講じるものだ」と述べた。

大統領令は、この新興技術を支配しようとする米国の取り組みに広範囲に及ぶ影響を与える可能性がある。AIはすでに経済や株式市場の重要な部分を占めているものの、多くの点で未検証の状態にある。

ホワイトハウスの暗号資産・AI責任者であるデービッド・サックス氏は署名式で、この大統領令により、政権は議会と連携してAIに関する「連邦レベルでの枠組み」を構築することになると述べた。

「その間、この大統領令は、最も煩雑で過剰な州規制を押し戻すための手段を政権に与えるものだ」とサックス氏は述べた。特筆すべきは、同氏が子どもの安全とAIに関する州レベルの規制については政権が後退させることはないと強調した点だ。同氏はSNSで、今回の大統領令は「政権が州のあらゆるAI関連法に異議を唱えることを意味するものではない」と述べている。

オープンAIのサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）をはじめとするシリコンバレーのトップらは、州ごとに定められたつぎはぎの規制に対処することはイノベーションを鈍らせ、AIをめぐる中国との世界的な争いにおける米国の競争力に影響を与えかねず、経済と国家安全保障に影響を及ぼすと主張している。

一方で、規制緩和の推進によって、AI企業は自社ツールが消費者に害を与えた場合に責任逃れができるようになるのではないかという懸念の声も上がっている。

AIは、個人のコミュニケーションや人間関係から医療や警備に至る米国の生活のさまざまな分野に浸透しているものの、包括的な監視はほとんど行われていない。

広範な連邦法が存在しない中で、一部の州では、誤解を招くディープフェイクの作成や雇用差別など、潜在的なリスクや有害性を持つAI利用に対処するための法律を制定している。

しかしAI規制のあり方をめぐる議論は、業界内だけでなく、保守運動や共和党内にも分裂を引き起こしている。

責任あるイノベーションのための米国人（ARI）の代表ブラッド・カーソン氏は、声明で、この大統領令は「裁判所で行き詰まるだろう」と非難。大統領令は「連邦レベルの代替措置がないまま、州が制定した安全策を直接的に攻撃するものだ。州の安全策は過去1年間、市民が声高に支持してきた」と付け加えた。