“2児の母”渡辺リサ、夫・広島カープ小園海斗選手との2ショット披露「ユニフォーム姿可愛すぎ」「ビジュ最高」の声
【モデルプレス＝2025/12/12】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが12月10日、自身のInstagramを更新。夫でプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手との写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】プロ野球選手の美人妻「ビジュ最高」美脚際立つユニ姿の2ショット
渡辺は「だいすきバスケ観戦」とつづり、12月10日に広島サンプラザで開催された広島ドラゴンフライズでのショットを投稿。広島東洋カープとのコラボレーションしたユニフォームを着用し、小園選手との仲の良い2ショット写真を披露している。
この投稿に「ユニフォーム姿が可愛すぎる」「ビジュ最高」「前髪似合ってる」「スタイル良すぎ」などとコメントが集まっている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産した。その後、2021年1月には相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産。2022年11月に夫が小園選手であることを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】プロ野球選手の美人妻「ビジュ最高」美脚際立つユニ姿の2ショット
◆渡辺リサ、夫・小園海斗選手との2ショット写真公開
渡辺は「だいすきバスケ観戦」とつづり、12月10日に広島サンプラザで開催された広島ドラゴンフライズでのショットを投稿。広島東洋カープとのコラボレーションしたユニフォームを着用し、小園選手との仲の良い2ショット写真を披露している。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿に「ユニフォーム姿が可愛すぎる」「ビジュ最高」「前髪似合ってる」「スタイル良すぎ」などとコメントが集まっている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産した。その後、2021年1月には相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産。2022年11月に夫が小園選手であることを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】