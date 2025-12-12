長嶋一茂、今年買ってよかったものは「金」 利益額も明かす「全財産いかなきゃダメだった」
タレントの長嶋一茂（59）が、10日放送の日本テレビ系バラエティー番組『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（毎週水曜 後8：00）にVTRで出演。自身が今年買ってよかったというものを明かした。
【写真】「俺はもう帰る！」長嶋一茂が途中退席した番組収録現場
この日は「私が今年買ってよかったものクイズ」というテーマで長嶋のほか、ヒロミ、横澤夏子、ギャル曽根、ぼる塾・田辺らがそれぞれ自身が今年買ってよかったものをクイズを交えて紹介した。
同コーナーで長嶋は買ってよかったものを2件紹介。1つ目はドジャース・大谷翔平も愛用しているという高性能マットレス。2つ目として紹介されたのは「金」。「100万円で現金で買えた」「利益として約30万円」と明かし、「全財産いかなきゃダメだった。反省してます」としんみりと語った。
「結構相場はチェックする？」というスタッフからの問いかけには、「濱家がチェックしてた。俺100万円じゃチェックしない」と回答し、スタジオからは「あれ？」と声が上がっていた。
