きょう12日（金）は、晴れる所も前日より大幅に気温は低く、厳しい寒さになりそうです。あす13日（土）は、ゆっくり西から天気が下り坂となり、あさって14日（日）から週明け15日（月）にかけては、東日本や北日本で雨・雪・風が強まって荒れた天気となるおそれがあります。

■きょう関東は寒さと乾燥対策を

きょう12日（金）午後も北陸から北日本の日本海側では断続的に雪が降り、北風の強い状態も続くでしょう。太平洋側では冬らしい青空が広がり、空気はカラカラに乾燥するでしょう。なお、全国的に最高気温は前日より大幅に低く、晴れる所も寒さ対策が必要です。

【きょう12日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 ：-4℃ 釧路：-2℃

青森 ：-1℃ 盛岡：0℃

仙台 ：3℃ 新潟：4℃

長野 ：4℃ 金沢：6℃

名古屋：10℃ 東京：11℃

大阪 ：10℃ 岡山：9℃

広島 ：11℃ 松江：10℃

高知 ：14℃ 福岡：13℃

鹿児島：18℃ 那覇：24℃

■あす夕方以降は西から天気下り坂

あす13日（土）昼間は高気圧に覆われて晴れる所が多い見込みです。ただ、西から低気圧が近づくため、夕方以降は西から天気が下り坂に向かうでしょう。夜遅くは西日本で雨や風が強まるおそれがあります。14日（日）に日付が変わるころは、関東南部で雪が降る可能性がありますが、降っても一時的で、雪が積もることはないでしょう。

■低気圧が発達しながら接近し荒天に

あさって14日（日）から週明け15日（月）にかけては、2つの低気圧が発達しながら日本付近を通過する見通しです。あさって14日（日）は関東で雨や風が強まり、荒れた天気となるおそれがあります。関東の雨は午後にはやみますが、今度は北陸から北日本で雨・雪・風が強まるでしょう。

北陸から北日本は15日（月）にかけても特に風が強く、交通機関が大きく乱れるおそれがあります。特に北日本では、局地的には台風並みの暴風となる可能性もあり、今後も最新の気象情報・交通情報に注意が必要です。