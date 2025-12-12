ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 原子力施設異常なし 青森県東方沖で発生した地震の影響 原子力施設異常なし 青森県東方沖で発生した地震の影響 原子力施設異常なし 青森県東方沖で発生した地震の影響 2025年12月12日 12時35分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 原子力規制庁によりますと、きょう午前、青森県東方沖で起きた地震による原子力施設への影響について、青森県東通村の東通原発と青森県むつ市のリサイクル燃料備蓄センターは、いずれも現時点で異常がないことが確認されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, フローリング, 伊東市, 金属加工, 住宅, 大船, 寺田屋, 老後, 慰霊祭, ホテル