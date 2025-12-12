3児の母・加藤あい、ZARA×高級ブランドの“ママコーデ”に反響「変わらず綺麗」「かわいいし美脚」「めっちゃ決まってます」
3児の母で俳優・加藤あい（42）が11日、自身のインスタグラムを更新。ZARAアイテムを使った“おしゃれなママコーデ”を披露した。
【写真】「ウルトラ綺麗」メンズアイテムもスタイリッシュに着こなす加藤あいの“ママコーデ”
加藤は「この秋冬はブラウンということで アウトレットで見つけた @dolcegabbana のメンズカーディガン 正しい着方を忘れてしまった @balenciaga のシャツを合わせて」とブラウンカラーのカーディガンに黒のミニ丈ボトムス、ブーツをコーディネートした、スタイリッシュなファッションを紹介している。
続けて「t-shirt: @zara bottoms: @estnation_jp boots: @therow necklaces: @bijou_de_m @cartier bag: @maisonalaia」と各アイテムのブランドを明かし、高級ブランド×プチプラアイテムを組みわせた、洗練されたブラウンコーデとなっていた。
ハイセンスな“ママコーデ”に、コメント欄には「かわいいし美脚」「メンズのなんですね、めっちゃ決まってます 素敵です」「ウルトラ綺麗」「変わらず綺麗」などの反響が寄せられている。
加藤は2013年11月22日（いい夫婦の日）に7歳年上の男性と結婚。現在は3児の母として、仕事と子育てを両立している。
