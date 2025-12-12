加藤あい （C）ORICON NewS inc.

　3児の母で俳優・加藤あい（42）が11日、自身のインスタグラムを更新。ZARAアイテムを使った“おしゃれなママコーデ”を披露した。

【写真】「ウルトラ綺麗」メンズアイテムもスタイリッシュに着こなす加藤あいの“ママコーデ”

　加藤は「この秋冬はブラウンということで　アウトレットで見つけた @dolcegabbana のメンズカーディガン　正しい着方を忘れてしまった @balenciaga のシャツを合わせて」とブラウンカラーのカーディガンに黒のミニ丈ボトムス、ブーツをコーディネートした、スタイリッシュなファッションを紹介している。

　続けて「t-shirt: @zara　bottoms: @estnation_jp　boots: @therow　necklaces: @bijou_de_m @cartier　bag: @maisonalaia」と各アイテムのブランドを明かし、高級ブランド×プチプラアイテムを組みわせた、洗練されたブラウンコーデとなっていた。

　ハイセンスな“ママコーデ”に、コメント欄には「かわいいし美脚」「メンズのなんですね、めっちゃ決まってます　素敵です」「ウルトラ綺麗」「変わらず綺麗」などの反響が寄せられている。

　加藤は2013年11月22日（いい夫婦の日）に7歳年上の男性と結婚。現在は3児の母として、仕事と子育てを両立している。