『ガンダム ジークアクス』書き下ろしドラマCD試聴動画 Blu-ray＆ディスクレスパッケージ Vol.1イラスト解禁
テレビアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』（ジークアクス）」の新情報が発表された。来年1月28日に発売される「機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.1」(Blu-ray＆ディスクレスパッケージ)の豪華メインスタッフによる新規描き下ろし収納ボックス＆デジジャケットのイラスト、シリーズ構成・脚本 榎戸洋司 新規書き下ろしドラマCDの詳細情報＆試聴動画が初公開された。また、メインスタッフによる新規描き下ろしの店舗別オリジナル特典用イラスト・デザインも解禁となった。
【画像】超ミニスカ制服姿のマチュ＆ニャアン 店舗別の新たな特典イラスト
榎戸洋司書き下ろしドラマCDのタイトルは『外伝 第１話「シュウジの絵」』。イズマ・コロニーを舞台に、本編では描かれなかったマチュ達の物語が繰り広げられる。出 演はアマテ・ユズリハ(マチュ)：黒沢ともよ、ニャアン：石川由依、シュウジ・イトウ：土屋神葉、シャリア・ブル：川田紳司、エグザベ・オリベ：山下誠一郎、コモリ・ハーコート：藤田茜、ハロ：釘宮理恵、シャア・アズナブル：新祐樹。
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』は、宇宙に浮かぶスペース・コロニーで平穏に暮らしていた女子高生アマテ・ユズリハが、戦争難民の少女ニャアンと出会ったことで、非合法なモビルスーツ決闘競技「クランバトル」に巻き込まれるストーリー。
エントリーネーム「マチュ」を名乗るアマテは、GQuuuuuuX（ジークアクス）を駆り、苛烈なバトルの日々に身を投じていき、宇宙軍と警察の双方から追われていた正体不明のモビルスーツ＜ガンダム＞と、そのパイロットの少年シュウジが彼女の前に現れ、世界は新たな時代を迎えようとしていた。
過去作のオマージュが盛り込まれたストーリー展開や、歴代キャラの登場など、往年のファンの心を掴み、SNSのトレンドを席巻するなど大きな話題を呼んでいた。
