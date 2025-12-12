アレン様に街でばったり遭遇、ファンが発した“一言”にスタジオ拍手「すごい！」
タレントのアレン様が、12日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。街でばったり遭遇したファンとのやり取りを明かした。
【画像】「幸せとは…」きらびやかなアレン様
番組冒頭、アレン様についてハライチの岩井勇気が「この間、銀座でばったり会った」などと説明すると、澤部佑は「アレン様に会えたらもう運気がいいですね」とコメントした。
番組は、アレン様について「スマホの待ち受け画面をアレン様にすると幸運が舞い込む」「歩くパワースポット」などと解説し、150以上の神社を参拝するほどの神社好きとも紹介。フリーアナウンサーの神田愛花は「早く（話を）聞きたい」「あれだけ神社に行かれているから、これだけハッピーオーラがおありなんですね」とワクワクしていた。
するとアレン様が「この間ね、新宿の百貨店をわたくし歩いていたら、前から絶望にかられたお顔で歩いている女性がいて」と説明。「なんか見たことある…？と思ってみたら、よくわたくしに会いに来てくれるファンの方だったの」と明かした。
さらに「驚かせようと思ってね。後ろから（両肩を）ガッとしたの。そしたら、わたくしのほうを振り返って『かみさま〜！』って」と告白。共演者は「神様!?」「すごい！」と驚き。スタジオの観客も拍手した。
澤部が「ファンからすると、もう神様なんですね」とコメントすると、アレン様はファンの様子について「絶望から幸福に」と語っていた。
