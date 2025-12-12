今年も残りわずか。忘年会のシーズンです。そんな中、駅に張られたのがこちらの広告です。「忘年会の幹事だけポイント貯まるのずるくない！？」これに批判の声が上がり、掲出が終了しました。みなさんはどう思いますか？

【写真で見る】「幹事だけずるい」炎上した駅の広告

「最高でーす！」忘年会シーズン到来！

11日夜、東京・新橋の居酒屋では、総勢25人が参加した忘年会が行われていました。

社長

「最高でーす！」

この忘年会を仕切ったのが阿部さんです。

忘年会幹事 阿部竜太郎さん

「楽しく、年末に、今年の苦労をねぎらって飲みたいなって気持ちを込めてメールを送っただけ。俺が飲みたいから来てっていう、そういう気持ちだけなんで」

「幹事だけポイント」はずるい？

その忘年会の幹事をめぐり、ある広告に批判の声があがりました。

「忘年会、幹事だけポイント貯まるのずるくない！？」

これは、タクシー配車アプリを展開する「S.RIDE」が、12月1日から都内の駅などに貼っていた広告です。



忘年会の幹事が参加者からまとめて会費を受け取り、自分のクレジットカードなどで支払ってポイントを貯めることを「ずるい」と表現したのです。



このキャッチコピーに対して、批判の声が。

「私も今やっているが、それをずるいなんて言われたら、喜んで辞めてやる」

「逆に幹事以外、誰がポイント貰うんだ！」



忘年会の幹事といえば、お店選びから予約・出欠の確認・会費の徴収などなど、労力がかかります。

幹事経験者 20代

「土壇場でやっぱ行けないだったりとか。ポイント付くといっても大体1000円くらいしか付かないので、それくらいだったら、ずるいも何もやればいいのに」

幹事経験者 40代

「呼んでない人が来たりとかで店に入らないとか、無理矢理1つの席を2人で座ったりとか。僕らの時は幹事の分はみんなで上乗せして、幹事タダでしたよ」

こうした「幹事の大変さ」を訴える声に9日、「S.RIDE」はお詫びと当該広告の終了を発表しました。

『S.RIDE』

「忘年会などの幹事様が担う責任やご負担に対する想像力、および配慮に欠ける不適切な表現であったと判断し、当該広告の掲出を終了いたしました」

ポイントの総取りに“もやもや”も

幹事に対する感謝の気持ちが大切ですが、11月に「ぐるなび」がアンケート結果を発表しました。

「忘年会の幹事を頼まれたらどうしますか？」。喜んで引き受けると答えた人は25％しかいませんでした。



しかし、「ポイントがもらえるなら、幹事を務めたいか？」と聞くと、積極的に務めたい・務めてもいいと答えたのは4割近くにのぼります。

40代

「10万円の1％は自分のポイントになるので」

「それが特権ちゃう？ええんちゃうかな？」

30代

「ポイ活してるので、そういう機会が、忘年会で幹事の人に奪われちゃうとうらやましい」

ポイントをめぐって“もやもや”した思い。みなさんも経験したことはありますか？

「幹事引き受ける？」年代・男女で差

藤森祥平キャスター：

ぐるなびのアンケートによると、「忘年会の幹事を頼まれたらどうしますか」という問いに対して「喜んで引き受ける」は25.4%、「絶対に断る」は9.3％となっています。

【忘年会の幹事を頼まれたらどうしますか】※ぐるなびリサーチ部より

▼全体

喜んで引き受ける 25.4%

仕方なく引き受ける 34.5%

できれば断りたい 30.8％

絶対に断る 9.3％



▼40代男性

喜んで引き受ける 35.3%

仕方なく引き受ける 40.5%

できれば断りたい 18.1％

絶対に断る 6.0％



▼30代女性

喜んで引き受ける 15.8%

仕方なく引き受ける 18.9%

できれば断りたい 46.3％

絶対に断る 18.9％



30代の女性は「絶対に断る」が18.9％ということです。幹事をやったことありますか？

小川彩佳キャスター：

若手のときに、アナウンス部の忘年会や部旅行の幹事をやったことがあります。



取りまとめに加えて、余興も考えなくてはいけないですし、アナウンサーの先輩方の前で司会もしなくてはいけず、つらかった思い出です。極端な属性ですけどね。

伊沢拓司さん：

私は自分が好きな会をしたいから「やるか」というタイプで、「気持ちよく飲みたいから幹事をやる」程度です。決定権がないのであれば、「ちょっとな…」と思う部分はあると思います。

「支払いだけカードでしたクソ上司」背景には職場・上司への不満か

藤森祥平キャスター：

SNSでは、「支払いだけ、自分のカードでしたクソ上司がいたな」という声もみられました。

伊沢拓司さん：

幹事をやらずに支払いだけというのは、ちょっと思うところがありますよね。



この（忘年会の支払い）だけで「クソ上司」というより、職場や上司への不満が忘年会という形で表出してる部分も大きいのかなと思います。普段の関係性はあるかなというところです。

藤森祥平キャスター：

35.3%が「喜んで引き受ける」という40代男性が「やるぞ！」と思っても、会場や内容の配慮、根回しをちゃんとしていないと…ですからね。

また、NEWS DIGアプリ「みんなの声」でも「職場での忘年会に参加したいか」聞きました。（※11日午後11時16分時点）



「参加したくない」が30.3％と一番多く、一方で、「内容次第では参加したい」が28.3％となっています。

伊沢拓司さん：

これも、忘年会の幹事をやりたいかどうかに紐づいてる気がします。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

伊沢拓司さん

株式会社 QuizKnock CEO

クイズプレーヤーとして活躍中



※動画内で紹介したアンケートは12日午前8時で終了しています。