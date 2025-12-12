今回は、義実家の法事に出席し、散々な目にあったエピソードを紹介します。

なんでここまで言われなきゃいけないの…？

「高学歴で稼ぎも悪くないけど、モラハラばかりで家事も育児も一切しない夫。そんな夫が育休をとったのですが、その理由は『育休すると出世できそうだから』というのもの……。夫が会社の上司に見てらもらいたいためだけに、SNSでイクメンアピールしているのもモヤモヤします。

そしてこの前義実家の法事に参加したのですが、夫は親戚に自分がいかに育児をしているかアピールしていました。オムツすら替えたことないのにあきれますよね。で、私は夫の叔父に、夫が育休中だと話したのですが『男が育休なんて嘆かわしい！』『なんで止めなかったんだ！』と、なぜか怒られました。

さらに、義母には『旦那に子供の面倒をみさせるなんてどうかしらね』と嫌味を言われ、他の親戚の女性たちには『エリートで子煩悩なんて最高の旦那さまね』『もっと尽くした方がいいわ』と言われ、心底ウンザリ……。夫が家ではモラハラ男で何もしないってことを、思わず暴露したくなりました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ いっそ夫の本当の姿を暴露してもいい気もしますが、義実家であれば夫の肩を持たれそうですし、難しいところですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。