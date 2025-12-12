「ＡＩエージェント」が１８位に上昇、「Ｇｏｏｇｌｅ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅ Ｓｔｕｄｉｏ」発表で関心高まる＜注目テーマ＞ 「ＡＩエージェント」が１８位に上昇、「Ｇｏｏｇｌｅ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅ Ｓｔｕｄｉｏ」発表で関心高まる＜注目テーマ＞

リンクをコピーする みんなの感想は？

★人気テーマ・ベスト１０

１ フィジカルＡＩ

２ ロボット

３ 防衛

４ レアアース

５ 半導体

６ 地方銀行

７ 人工知能

８ ＪＰＸ日経４００

９ 防災

１０ 金利上昇メリット



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＡＩエージェント」が１８位にランクアップしている。



ＡＩエージェントとは、目標達成のために最適な手段を自律的に行動・判断して遂行するＡＩのこと。従来は人間がＡＩに具体的な指示を入力してやりとりを繰り返すことで徐々にアウトプットの精度を上げていったのに対して、ＡＩエージェントは設定された目標を達成するために必要なことを自律的に考え、タスクの実行や結果の評価までを行う。生成ＡＩに次ぐ「ＡＩの第３の波」と評されることもあり、企業の投資意欲も強い。



今回のランクアップは、９日付の日本経済新聞朝刊で「日経ＢＰ（東京・港）はマーケティングと消費トレンド、テクノロジーの３分野の潮流を分析した『トレンドマップ２０２５下半期』をまとめた。将来性のスコアの伸びで最も注目すべきキーワードは前回調査同様、マーケティング分野の『ＡＩ（人工知能）エージェント』だ」と報じられたことがきっかけだ。同トレンドマップは、中長期的なトレンドを可視化する目的で半年に１回調査されるもので、前回に続いてＡＩエージェントが１位となったことで、将来性が上昇したと判断されたようだ。



また、アルファベット＜GOOG＞は１２月３日、生成ＡＩ「Ｇｅｍｉｎｉ３」を用い、日常業務を自動化するＡＩエージェントをノーコードでつくれる「Ｇｏｏｇｌｅ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅ Ｓｔｕｄｉｏ」を発表。これもテーマとしての「ＡＩエージェント」への関心を高めるのに一役買っている。この日の関連銘柄では、ソフトバンクグループ<9984.T>の大幅高が目立っている。



出所：MINKABU PRESS