オハラ<5218.T>は大幅続落している。１１日の取引終了後、２５年１０月期の連結決算の発表にあわせて、２６年１０月期の連結業績予想を開示した。売上高予想を２８９億円（前期比横ばい）、営業利益予想を１１億円（同３８．７％減）、最終利益予想を９億円（同４８．０％減）としており、大幅減益を嫌気した売りが優勢になっている。



光事業については光学ガラス生産拠点の再編による生産性向上と価格改定を通じ、原価低減と適正利益の確保に向けた活動を行うものの、レアアース調達リスク対応に関する費用の発生などから今期も赤字が継続すると予想する。エレクトロニクス事業では減益を計画。半導体露光装置向け素材の生産設備増強に取り組んでおり、今期からは石英ガラスの熔解工程及び加工工程の設備増強を進める方針。同装置向け製品の在庫調整による収益力低下や米国関税政策の影響も織り込む。



２５年１０月期は売上高が２８８億９５００万円（前の期比３．５％増）、営業利益が１７億９４００万円（同１７．６％減）、最終利益が１７億３０００万円（同１０．４％増）になった。特別利益に政策保有株式の売却益などを計上した。同時に取得総数６３万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．５９％）、取得総額８億９１００万円を上限とする自社株買いも発表。自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）を含む東京証券取引所における市場買い付けで実施し、取得期間は１２月１２日から２６年４月１０日とする。



出所：MINKABU PRESS