ｕｐｒが後場カイ気配スタート、レンタル資産の耐用年数延長で２６年８月期利益予想を上方修正

ユーピーアール<7065.T>が後場カイ気配スタートとなっている。午前１１時３０分ごろ、２６年８月期の連結業績予想について、営業利益を１億７５００万円から７億６０００万円（前期比２．７倍）へ、純利益を３億円から６億７０００万円（同９９．４％増）へ上方修正したことを好感した買いが流入している。



売上高は１５６億円（同１．６％増）の従来見通しを据え置いたものの、同社グループが保有するレンタル資産は、過去の使用実績に基づく見積耐用年数に応じて減価償却を行っているが、保有するレンタル資産の使用状況を確認したところ、プラスチック製パレット使用可能期間が従来に比べ延びていることが判明。これに伴い、期首から耐用年数を１年延長することとしたことが要因としている。



出所：MINKABU PRESS