槙野智章氏が監督就任の藤枝、太田吉彰ヘッドコーチと杉浦大輔コーチの入閣発表
藤枝MYFCは12日、太田吉彰氏(42)のヘッドコーチ就任と杉浦大輔氏(51)のコーチ就任を発表した。クラブは同日に槙野智章氏の監督就任を発表している。
太田ヘッドコーチは2019年に現役を引退したが、槙野監督が今季まで率いていた品川CC(神奈川県1部)で昨年にロールモデルプレイヤーとして現役復帰していた。藤枝によると、太田ヘッドコーチは今年度の指導者A級ジェネラル講習会で全カリキュラムを修了しているという。
杉浦コーチはこれまでペトロヴィッチ監督のもとで通訳兼コーチを担当し、今季は中国3部の深セン2028F.C.で監督を務めた。
両氏はそれぞれ以下のようにコメントしている。
▽太田吉彰ヘッドコーチ
「このたび、藤枝MYFCのヘッドコーチに就任いたしました、太田吉彰です。このような貴重な機会をいただき、クラブ関係者の皆様、そして日頃から温かい応援を送ってくださるファン・サポーターの皆様に、心より感謝申し上げます」
「日々の積み重ねを大切にし、選手の成長とチーム力の向上に全力で取り組んでいく覚悟です。
チームの力になれるよう謙虚に、そして熱い気持ちを持って、チームが前へ進むために力を尽くします。今シーズン、藤枝MYFCがさらに躍動し、“藤枝らしいサッカー” をより一層ピッチ上で体現できるよう、全身全霊で指導にあたります。スタジアムでサポーターの皆様にお会いできることを、楽しみにしています。引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします」
▽杉浦大輔コーチ
「この度、藤枝MYFCのコーチに就任いたしました杉浦大輔です。広島、浦和、札幌でミハイロ・ペトロヴィッチ監督のもと通訳兼コーチとして経験を積み、昨年プロライセンスを取得しました。今年は中国3部・深圳2028で監督を務め、U20の若いチームを率いて3位という結果に導くことができました。これまで培ってきた知識と経験を、藤枝MYFCのために注ぎ込みたいと思っています」
「サッカーの街・藤枝で新たな挑戦ができること、そして広島・浦和では“選手と通訳兼コーチ”として共に戦った槙野監督と再び仕事ができることを、とても嬉しく感じています。槙野監督の持つエネルギーとリーダーシップをしっかりと支え、藤枝MYFCがさらに力強く前進していけるよう全力を尽くします」
「藤枝MYFCを、もっと強く、もっと速く、もっと魅力あるチームに進化させるため、覚悟を持って挑みます。藤枝MYFCを愛する皆さん、一緒にクラブを押し上げていきましょう。皆さんの声援が、選手を動かし、チームを変え、未来を作ります。どうかこれからも熱いサポートをよろしくお願いします」
