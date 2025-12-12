¥Ù¥Ã¥ー¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¸µÌîµåÁª¼ê¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾Ò²ð¡¡¡ÖÂÂ®¤½¤¦¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ¡õÌîµå¥Õ¥¡¥óÊ¨¤¯
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ù¥Ã¥ー¡Ê41¡Ë¤¬12·î7Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£Ìîµå¹¥¤¤Î¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¡×¤¬Instagram¤Î³«Àß¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È·ã¥ä¥»¡É¤ÇÏÃÂê¤Î¸µÌÚÂç²ð¡¢20kg¸º¤Î¿¿Áê¤ò½é¸ø³«¡Ö°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º³Ê¹¥¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ù¥Ã¥ー¤¬¡¢¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢É×¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÊÒ²¬ÊÝ¹¬¡Ê42¡Ë¤Î¤â¤Î¡£¸½ºß¤Ï¡¢µð¿Í¤ÎU15¥¸¥å¥Ë¥¢¥æー¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤½¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥ー¤Ï¡¢¡ÖÌîµå¤¬Âç¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ À¶¤1¥Õ¥©¥íー¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÉ½¸½¤ÇÀâÌÀ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¥À¥ó¥Ê¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤!¡×¡ÖÃ¶Æá¥¡¥¡¥¡¥¡¥¡¥¡¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤w¥Õ¥©¥íー¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Í¤Ç¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¯¤ÆÁð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖºÇ¤â¶á¤·¤¤ðêÂÌÅ·¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡×¡ÖÁö¹¶¼é¡¢»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¿Í¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¤Ç¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¥¤¥Á¥íー¤«¤é¥Ô¥Î¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¿Í¤ä¤ó¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÒ²¬¤Î¸½Ìò»þÂå¤ò²û¤«¤·¤à¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£