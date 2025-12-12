Snow Manの阿部亮平が『ZIP!』（日本テレビ系）に出演。Instagramのストーリーズや番組公式SNSで公開されたオフショットが注目を集めている。

【画像】阿部亮平＆手越祐也の共演ショット／阿部亮平『ZIP!』オフショット

■グレンチェックスーツ×タッセルローファーで上品な装いの阿部亮平

公開された写真で阿部がまとっているのは、落ち着いたトーンのグレンチェックスーツ。細かな柄が知的な雰囲気を漂わせつつ、ほどよくゆとりのあるシルエットで堅苦しさを感じさせない絶妙なバランスに。白シャツをインナーに合わせ、足元にはキャメルカラーのタッセルローファーをセレクト。柔らかさと上品さを兼ね備えた大人のスタイリングが完成している。

手には番組内で使用されたカラフルなお手玉が入った籠を持ち、穏やかな微笑みを浮かべる阿部。すらりとした立ち姿からスタイルの良さが際立ち、画面越しにも爽やかな存在感を放っている。

SNSでは「靴かわいい」「オシャレすぎる」「爽やか」「上品美人」「ビジュめちゃくちゃ良…！」「スタイル良すぎる」「かっこいい」「顔小さくて脚長い」「イケメロお兄さんすぎる」など、称賛の声が後を絶たない。

■手越祐也、及川光博らと“ZIPポーズ”ショットも

番組公式SNSでは、手越祐也、及川光博、白鳥玉季ら出演者と並んだ集合ショットも公開。全員で“ZIPポーズ”を披露した1枚には「テゴアベが並んでる！」「推しと推し」など、多くの反応が寄せられている。

■“納豆ロケ”ではチェック柄ロングコート姿も披露

さらに阿部がロケに参加した際のオフショットも投稿。落ち着いた色味のチェック柄ロングコートに淡いインナーを合わせた冬コーデで、「水戸の納豆記念碑」の前で爽やかにピースを見せている。

