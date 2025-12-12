Snow Man「縁 -YUAN-」がアニメ映画『白蛇：浮生』主題歌に決定！楽曲を使用した本予告も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの楽曲「縁 -YUAN-」が、アニメ映画『白蛇：浮生』日本語吹替版（2026年1月30日公開）の主題歌に決定した。

■Snow Man佐久間大介×三森すずこがW主演！前作『白蛇：縁起』から引き続き、同曲が主題歌に

本作は、大ヒットを記録した2021年公開のアニメ映画『白蛇：縁起』の続編。『白蛇：縁起』に引き続き、佐久間大介（Snow Man）が前作の主人公・宣の生まれ変わりで臨安の街で人々を治療して回る医者で人望も厚く優しい青年“仙”を、三森すずこが1,000年の修練により人間の姿に変化した白蛇の妖怪“白”の声をW主演で担当する。

主題歌も前作の『白蛇：縁起』から引き続き、Snow Man「縁 -YUAN-」に決定。『白蛇：縁起』『白蛇：浮生』の物語とぴったり合った楽曲ということで、再び主題歌に起用されることとなった。

Snow Manの「縁 -YUAN-」を使用した本予告編とメインビジュアルも公開された。

また、物語を彩るメインキャラクターは、前作『白蛇：縁起』から続投の佐倉綾音、杉田智和、悠木碧が担当。新キャラクターの法海は、武内駿輔に決定した。

そして、ムビチケカード第2弾が、12月25日より全国上映館（一部劇場を除く）、通販サイトで発売決定。購入特典として、特製フレークシールセットも付いてくる。ムビチケ前売券（オンライン）も同日に販売スタートとなる。

■映画情報

『白蛇：浮生』

2026年1月30日（金）公開

キャスト：三森すずこ 佐久間大介（Snow Man） 佐倉綾音 杉田智和 悠木碧 武内駿輔

監督：チェン・ジエンシー リー・ジアカイ

配給・制作：ブシロードムーブ・面白映画

日本語吹替版主題歌：Snow Man「縁 -YUAN-」

(C)Light Chaser Animation Studios

映画『白蛇：浮生』作品サイト

https://white-snake.movie/